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新青安2.0 民團籲精準補貼

聯合報／ 記者王小萌／台北報導
OURs都市改革組織秘書長彭揚凱表示，新青安貸款政策實施迄今，未排除高所得、高資產族群，年收入合計逾200萬元者有18000多人，缺乏篩選機制，大量資源流向中高收入者，財政效率極低。記者杜建重／攝影
OURs都市改革組織秘書長彭揚凱表示，新青安貸款政策實施迄今，未排除高所得、高資產族群，年收入合計逾200萬元者有18000多人，缺乏篩選機制，大量資源流向中高收入者，財政效率極低。記者杜建重／攝影

財政部將推出新青安二點○政策，藍綠白跨黨派立委及民團昨舉行記者會，呼籲政府解決過去錯置補貼問題，將有限資源精準投放在真正有購屋需求的青年家庭，並與婚育政策進行更強的綁定，落實青年安心成家的政策目標。

OURs都市改革組織秘書長彭揚凱指出，新青安一點○引發諸多爭議，首先是補貼對象失準。據公股銀行統計，超過六七○○名五十歲以上民眾申請新青安貸款，另有一點八萬名年收入超過二百萬元者受惠，甚至三點四萬件貸款案件的房價所得比超過十倍，顯示制度缺乏排富與負擔能力審查機制。

其次，補貼效果遭房價吸收，中央銀行研究報告指出，新青安政策推升首購族購屋總價約百分之十七、貸款金額增加百分之十三、貸款年限增加四年，顯示政府補貼未真正降低購屋負擔，反而助長房價上漲；第三，新青安以「青年安心成家」為名，實際上卻未區分單身、已婚、育兒家庭，沒有任何將補貼與生育結果掛勾的機制。

國民黨立委牛煦庭表示，新青安原意是協助青年安心成家，卻出現人頭戶、投資客套利等問題；監察院曾指出，政策監督機制不足，導致大量違規案件發生。因此，新青安二點○應嚴格落實首購認定、排富條款及還款能力審查，避免淪為投資客套利工具。

新青安 中央銀行 財政部

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