聽新聞
0:00 / 0:00

鮮乳價格 農業部將提合理區間

聯合報／ 記者李柏澔／台北報導
2026台北國際食品展昨天開幕，農業部長陳駿季到「台灣館」致開幕詞。記者林澔一／攝影
2026台北國際食品展昨天開幕，農業部長陳駿季到「台灣館」致開幕詞。記者林澔一／攝影

台灣鮮乳價格高居全球第一，每公升高達三點○七美元，引發消費者抱怨。農業部陳駿季昨表示，台灣酪農是以合理價格賣給乳品加工廠，未來將對各國鮮乳進行價格調查，提供零售端售價建議，藉此讓國產鮮乳價格更為合理。

陳駿季昨於二○二六台北國際食品展台灣館開館導覽暨ＭＯＵ簽署儀式表示，每個國家的牛奶來源都不同，售價高低，不能只看表面價格，有些地方本身並沒有酪農業，直接買進口的牛奶，價格確實比較便宜，而台灣酪農以合理價格將牛乳賣給乳品加工廠。

對此，中華民國乳業協會秘書長方清泉則有不同意見，他指出，台灣酪農以每公升三十元的價格將生乳賣到加工廠，但末端通路每公升鮮乳售價卻達九十元，中間價差比大概一比三，難怪鮮乳價格全球最貴。

方清泉表示，牛奶上架時間頂多只有廿四到四十八小時，周轉率相當快，政府不應容許零售末端賺取如此高的利潤，必須讓消費者能以合理價格買到鮮乳，而生產者也能拿到合理的利潤。

方清泉說，農業部若能實際調查了解各國鮮乳從生產到銷售的流程，作為國內鮮乳價格參考依據，這是很務實的做法，予以肯定，希望有助降低零售端鮮乳售價。

新冠疫情造成原物料大漲，墊高酪農經營成本，二○二五年面臨台紐貿易協定全面零關稅的挑戰，在立委、行政院食安辦、農業部、衛福部、消基會、酪農及乳業協會努力下，重新規範國家標準鮮乳定義，未來經農業部認證的國產乳才可稱為鮮乳，進口液態乳將標示為牛乳，該標示新政將於今年七月起正式上路。

農業部 陳駿季 牛奶

延伸閱讀

台灣牛奶全球最貴？陳駿季回應了：將調查各國鮮乳價

影／產業結構影響牛奶價 陳駿季：研議合理價格區間建議

甘藷策略聯盟力量大 收購價、外銷量成長驚人

世足賽／比賽球場餐飲價格高昂 球迷荷包失血仍不減熱情

相關新聞

新光保全再獲幸福企業優質獎 深耕人才永續打造友善職場

新光保全憑藉完善的人才照顧制度與友善職場環境，再度榮獲《工商時報》「幸福企業優質獎」，連續兩年獲得肯定。對於肩負24小時全年無休守護任務的保全產業而言，能持續打造幸福職場並不容易，也展現新光保全長期深耕人才永續與企業文化的成果。

深耕10年有成！全聯善美的文化藝術基金會勇奪台灣觀光永續獎雙銀殊榮

深耕宜蘭傳藝園區十年的全聯善美的文化藝術基金會，長期透過展演、工藝、節慶及永續旅遊等多元行動推動文化保存與傳承，今年再交出亮眼成績，以「柑仔龜祈島洄龜」及「大駐園跨界合作」兩項計畫，榮獲2026台灣觀光永續獎「永續觀光創新獎」銀獎與「合作夥伴獎」銀獎雙重肯定，展現文化永續與地方共好的豐碩成果。

長照接不住 罕病者選擇安樂死

一名罕病患者至瑞士接受安樂死，引發熱議，罕見疾病基金會創辦人陳莉茵證實，該名個案罹患「夏柯—馬利—杜斯氏症（ＣＭＴ）」，多年來承受肌肉萎縮、神經退化之苦，呼籲政府建立更完善的長照體系，接住每一名飽受煎熬的患者。

漸凍症確診認定 醫促放寬

病程凶猛，平均存活時間僅三至五年，讓部分「肌萎縮性側索硬化症」（ＡＬＳ）（漸凍症）罕病患者心灰意冷，自覺人生無望。漸凍人協會表示，近年「放手」病人變多，有些選擇斷食善終，或簽預立醫療決定書，不再積極治療，少部分至國外安樂死。

明年健保總額 首度破兆

衛福部健保會昨討論「一一六年度全民健康保險醫療給付費用總額範圍」草案，社保司提出明年健保總額成長率高、低推估範圍，低推估為百分之二點六一九，高推估為最高上限百分之五點五，這使明年健保總額首度正式破兆，約在一兆一四九億元至一兆四三四億元。

傳奇舞台劇巡演最終站 台北開始「下雪了」

近期在親子族群引爆話題的現象級舞台巨作「下雪了」，最終站即起至周日（廿八日）在台北表演藝術中心大劇院正式登場，目前僅剩最後席次、錯過不再，主辦單位聯合數位文創籲劇迷把握最後機會。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。