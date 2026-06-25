鮮乳價格 農業部將提合理區間

台灣鮮乳價格高居全球第一，每公升高達三點○七美元，引發消費者抱怨。農業部長陳駿季昨表示，台灣酪農是以合理價格賣給乳品加工廠，未來將對各國鮮乳進行價格調查，提供零售端售價建議，藉此讓國產鮮乳價格更為合理。

陳駿季昨於二○二六台北國際食品展台灣館開館導覽暨ＭＯＵ簽署儀式表示，每個國家的牛奶來源都不同，售價高低，不能只看表面價格，有些地方本身並沒有酪農業，直接買進口的牛奶，價格確實比較便宜，而台灣酪農以合理價格將牛乳賣給乳品加工廠。

對此，中華民國乳業協會秘書長方清泉則有不同意見，他指出，台灣酪農以每公升三十元的價格將生乳賣到加工廠，但末端通路每公升鮮乳售價卻達九十元，中間價差比大概一比三，難怪鮮乳價格全球最貴。

方清泉表示，牛奶上架時間頂多只有廿四到四十八小時，周轉率相當快，政府不應容許零售末端賺取如此高的利潤，必須讓消費者能以合理價格買到鮮乳，而生產者也能拿到合理的利潤。

方清泉說，農業部若能實際調查了解各國鮮乳從生產到銷售的流程，作為國內鮮乳價格參考依據，這是很務實的做法，予以肯定，希望有助降低零售端鮮乳售價。

新冠疫情造成原物料大漲，墊高酪農經營成本，二○二五年面臨台紐貿易協定全面零關稅的挑戰，在立委、行政院食安辦、農業部、衛福部、消基會、酪農及乳業協會努力下，重新規範國家標準鮮乳定義，未來經農業部認證的國產乳才可稱為鮮乳，進口液態乳將標示為牛乳，該標示新政將於今年七月起正式上路。