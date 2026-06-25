明年健保總額 首度破兆

衛福部健保會昨討論「一一六年度全民健康保險醫療給付費用總額範圍」草案，社保司提出明年健保總額成長率高、低推估範圍，低推估為百分之二點六一九，高推估為最高上限百分之五點五，這使明年健保總額首度正式破兆，約在一兆一四九億元至一兆四三四億元。

健保會執行秘書周淑婉說，據明年健保總額試算，高、低推估方案，健保安全準備金分別可有一點四個月、一點○一個月，符合健保法規定一至三個月規範，因此不會調漲保費。衛福部彙整草案後，報至行政院，預計七、八月核定，健保會九月展開協商。

醫界則呼籲，行政院及健保會委員們應支持高推估方案。台灣醫務管理學會理事長洪子仁表示，期盼行政院及健保會委員們支持高推估方案，理由有三，首先長期以來，台灣的經常性醫藥衛生支出（ＣＨＥ）占ＧＤＰ比重不僅遠落後於多數ＯＥＣＤ國家，甚至低於鄰近的南韓，唯有拉高健保總額成長率，才能為醫療院所注入實質的財務韌性。

其次，健保總額達到高推估，醫療機構才有能力持續為所有醫事人員加薪，穩固醫療體系核心，如果落入百分之二點六的低推估，無異讓這幾年正向發展的醫療環境再度落入醫療困境。最後，隨著醫療科技日新月異，應加速新藥新科技納保，終結「因病而窮」的自費困境。

洪子仁強調，健保已到了須轉型的十字路口，絕不能一邊享受經濟與科技發展的果實，一邊卻讓守護國人的醫療體系在資源匱乏中苦撐。

社區醫院協會理事長朱益宏指出，健保總額成長率還需送交行政院國發會精算，往年國發會並非照單全收，也可能打折，這就看政府的誠意。多年來，醫院醫療支出被低估，健保總額投入不足，造成低薪、血汗醫療工作環境惡化，醫護人力流失。但這一兩年健保總額成長率均採最高百分之五點五，健保點值每點平均約一元，如能持續挹注健保資源，才能解決醫療環境惡化問題。