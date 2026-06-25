聽新聞
0:00 / 0:00

明年健保總額 首度破兆

聯合報／ 記者沈能元／台北報導

衛福部健保會昨討論「一一六年度全民健康保險醫療給付費用總額範圍」草案，社保司提出明年健保總額成長率高、低推估範圍，低推估為百分之二點六一九，高推估為最高上限百分之五點五，這使明年健保總額首度正式破兆，約在一兆一四九億元至一兆四三四億元。

健保會執行秘書周淑婉說，據明年健保總額試算，高、低推估方案，健保安全準備金分別可有一點四個月、一點○一個月，符合健保法規定一至三個月規範，因此不會調漲保費。衛福部彙整草案後，報至行政院，預計七、八月核定，健保會九月展開協商。

醫界則呼籲，行政院及健保會委員們應支持高推估方案。台灣醫務管理學會理事長洪子仁表示，期盼行政院及健保會委員們支持高推估方案，理由有三，首先長期以來，台灣的經常性醫藥衛生支出（ＣＨＥ）占ＧＤＰ比重不僅遠落後於多數ＯＥＣＤ國家，甚至低於鄰近的南韓，唯有拉高健保總額成長率，才能為醫療院所注入實質的財務韌性。

其次，健保總額達到高推估，醫療機構才有能力持續為所有醫事人員加薪，穩固醫療體系核心，如果落入百分之二點六的低推估，無異讓這幾年正向發展的醫療環境再度落入醫療困境。最後，隨著醫療科技日新月異，應加速新藥新科技納保，終結「因病而窮」的自費困境。

洪子仁強調，健保已到了須轉型的十字路口，絕不能一邊享受經濟與科技發展的果實，一邊卻讓守護國人的醫療體系在資源匱乏中苦撐。

社區醫院協會理事長朱益宏指出，健保總額成長率還需送交行政院國發會精算，往年國發會並非照單全收，也可能打折，這就看政府的誠意。多年來，醫院醫療支出被低估，健保總額投入不足，造成低薪、血汗醫療工作環境惡化，醫護人力流失。但這一兩年健保總額成長率均採最高百分之五點五，健保點值每點平均約一元，如能持續挹注健保資源，才能解決醫療環境惡化問題。

健保 健保總額 衛福部

延伸閱讀

終結因病而窮自費困境 專家籲健保總額成長率5.5%

116年健保成長率草案出爐 高推估達5.5％…健保總額將突破「兆元」

健保將迎來「兆元總額」 醫改會：政府需坦然面對「收支失衡」問題

基層喊新冠快篩、處置費低 羅一鈞：流感、新冠共同接種擬加碼獎勵

相關新聞

新光保全再獲幸福企業優質獎 深耕人才永續打造友善職場

新光保全憑藉完善的人才照顧制度與友善職場環境，再度榮獲《工商時報》「幸福企業優質獎」，連續兩年獲得肯定。對於肩負24小時全年無休守護任務的保全產業而言，能持續打造幸福職場並不容易，也展現新光保全長期深耕人才永續與企業文化的成果。

深耕10年有成！全聯善美的文化藝術基金會勇奪台灣觀光永續獎雙銀殊榮

深耕宜蘭傳藝園區十年的全聯善美的文化藝術基金會，長期透過展演、工藝、節慶及永續旅遊等多元行動推動文化保存與傳承，今年再交出亮眼成績，以「柑仔龜祈島洄龜」及「大駐園跨界合作」兩項計畫，榮獲2026台灣觀光永續獎「永續觀光創新獎」銀獎與「合作夥伴獎」銀獎雙重肯定，展現文化永續與地方共好的豐碩成果。

長照接不住 罕病者選擇安樂死

一名罕病患者至瑞士接受安樂死，引發熱議，罕見疾病基金會創辦人陳莉茵證實，該名個案罹患「夏柯—馬利—杜斯氏症（ＣＭＴ）」，多年來承受肌肉萎縮、神經退化之苦，呼籲政府建立更完善的長照體系，接住每一名飽受煎熬的患者。

漸凍症確診認定 醫促放寬

病程凶猛，平均存活時間僅三至五年，讓部分「肌萎縮性側索硬化症」（ＡＬＳ）（漸凍症）罕病患者心灰意冷，自覺人生無望。漸凍人協會表示，近年「放手」病人變多，有些選擇斷食善終，或簽預立醫療決定書，不再積極治療，少部分至國外安樂死。

明年健保總額 首度破兆

衛福部健保會昨討論「一一六年度全民健康保險醫療給付費用總額範圍」草案，社保司提出明年健保總額成長率高、低推估範圍，低推估為百分之二點六一九，高推估為最高上限百分之五點五，這使明年健保總額首度正式破兆，約在一兆一四九億元至一兆四三四億元。

新青安2.0 民團籲精準補貼

財政部將推出新青安二點○政策，藍綠白跨黨派立委及民團昨舉行記者會，呼籲政府解決過去錯置補貼問題，將有限資源精準投放在真正有購屋需求的青年家庭，並與婚育政策進行更強的綁定，落實青年安心成家的政策目標。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。