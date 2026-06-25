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走進普羅旺斯 一窺南法生活

聯合報／ 本報訊

有些旅行，是為了離開日常；而普羅旺斯，則讓人想留下來生活。跟著有行旅，在精品品牌御用的旅行講師Leah領航下，住進普羅旺斯最具代表性的「呂貝宏大區 Luberon」、茹卡（Joucas）山城羅萊夏朵莊園，連泊七晚，真正走進南法生活的節奏。

以呂貝宏為中心，走訪千泉之城艾克斯、探訪紐時評選二○二五全球必訪「塞尚畫室」、米其林三星級推薦山城萊博、天空之城戈爾德 、感受古董市集的索格島、卡瑪格濕地走訪愛馬仕也來取經的傳奇莊園「馬納德．羅蘭」。

有行旅「賴在普羅旺斯不想走」十天七夜旅程，九月六日至十五日。報名請洽：02-8643-3543、8643-3959，或瀏覽有行旅官網：https://reurl.cc/6K5KZr。有行旅旅行社，交觀甲字第七七八五號。

愛馬仕 紐時

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