萬里溪堰塞湖倒數18天蓄滿 避難疏散名單計205人

農業部林業及自然保育署今晚表示，花蓮萬里溪堰塞湖目前蓄水量約78萬立方公尺，最大蓄水量可達420萬立方公尺，預計18天後即蓄滿，萬榮鄉公所及鳳林鎮公所均已完成保全戶盤點及避難疏散收容名冊建立，其中萬榮鄉89人、鳳林鎮116人，共205人。

林保署表示，今日第3次跨機關應變會議中，各中央及地方防災單位也報告各項防減災整備工作進度。花蓮縣政府表示，堰塞湖可能影響範圍內的聚落疏散撤離及收容安置規畫已陸續完成，萬榮鄉公所及鳳林鎮公所完成保全戶盤點及避難疏散收容名冊建立，其中萬榮鄉89人、鳳林鎮116人。

花蓮縣政府秘書長饒忠表示，考量26日起山區易有局部性降雨發生，縣府已請萬里溪下游沿線危險區域居民近期切勿前往溪床活動。並請萬榮鄉公所及鳳林鎮公所於25日中午前完成疏散撤離計畫報縣府核備，並將以最嚴謹態度落實防災準備，保障民眾安全。

經濟部水利署說明，萬里溪台鐵橋至台9線萬里溪橋、西寶大橋一帶河道較為狹窄，為本次模擬中淹水風險較高的瓶頸區段。針對該河段均將於26日前完成堤防應急加高並持續辦理堤防加固。水利署另表示，萬里溪河道目前可通過100年以上設計標準流量，暫無立即疏濬必要。

交通管制方面，交通部公路局已針對台9線建立警戒機制，後續如發布紅色警戒，將啟動封路措施及交通替代方案；台鐵公司亦表示，屆時將視警戒狀況辦理預防性停駛，以維護交通安全。

林保署花蓮分署及地方政府也將於明日辦理3場地方說明會，向居民說明堰塞湖風險、最新監測情形及相關防災應變作為。

此外，林保署花蓮分署為強化堰塞湖即時監測，今派員步行深入山區辦理無人機空拍作業，因現地完全無通訊訊號，工作人員須單趟徒步約2小時接近湖區，待完成空拍後再撤出傳輸影像，往返作業時間約6小時，成功取得湖區最新空拍影像，以利掌握堰塞湖最新變化。