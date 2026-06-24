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受損花生莢果若整批無法販售 農糧署：每台斤補助8元

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
農糧署表示，受損莢果如整批均已無法販售，經確認後農民每台斤可獲政府補助8元。圖／聯合報系資料照
農糧署表示，受損莢果如整批均已無法販售，經確認後農民每台斤可獲政府補助8元。圖／聯合報系資料照

近期連日豪雨影響一期作落花生採收，雲林、彰化部分田區出現積水、植株腐爛及莢果發芽等情形。農業部農糧署今表示，已公告雲林縣及彰化縣為落花生農業天然災害現金救助地區，而受損莢果如整批均已無法販售，經確認後農民每台斤可獲政府補助8元。

農糧署表示，農業部已公告雲林縣及彰化縣為落花生農業天然災害現金救助地區，農友田區如因豪雨造成植株腐爛、莢果發芽或其他災損，經勘查認定損失率達20%以上者，每公頃可獲現金救助3萬6000元。

針對豪雨造成發芽、腐爛、破損或品質劣變的帶殼落花生，農糧署表示，已啟動災害莢補助處理措施，受損莢果如整批均已無法販售，經確認後，農民每台斤可獲政府補助8元，並由配合單位在收受時先行支付。

農糧署進一步說明，受損莢果中夾雜具有商品價值者，農民不必事先自行分類，由配合單位與農民確認品質後，依災害莢比例給予不同購買價格，不過業者至少需以每台斤15元以上收購，並支付全部價款；政府再按其中認定為災害莢的重量，每台斤補助配合單位8元處理費。

農糧署 花生 豪雨

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