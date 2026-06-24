健檢報告見這4字別輕忽！他誤以為「可去可不去」 3年後變肝癌第三期

健檢報告上看似溫和的措辭，有時竟成了致命的盲點？胃腸肝膽科醫師楊子緯分享一起令人惋惜的病例，一名患者因為誤解健檢報告的字面意思，在短短3年內，體內病變就迅速演變成不可逆的肝癌晚期。對此，他也忍不住感嘆，對醫護人員來說，臨床上最難開口的或許並不是壞消息，而是一句無奈的「如果早一年來就好了」。

楊子緯日前在臉書上透露，這名患者其實早在3年前就曾在其他診所做過超音波檢查，當時報告上明確寫著「建議追蹤」。然而，患者看到「建議」兩字，主觀以為是可去可不去，就沒有再回診。直到近期身體不適再度就醫，才驚覺已經演變成肝癌第三期。

對此，楊子緯表示現行的通知系統很容易讓人產生「沒有症狀代表沒事」、「建議追蹤就是沒什麼大不了」的錯誤安全感。但身為「沉默的器官」，肝臟內部缺乏神經分布，在壞掉之前幾乎不會產生疼痛，一旦等到身體有感，往往已經步入晚期。

楊子緯強調，醫學報告上的「建議追蹤」，核心本意其實是「你有風險，請認真來」。他也特別呼籲以下幾種肝癌高風險族群，若本身患有B型或C型肝炎、有家族肝癌史、脂肪肝或長期飲酒的民眾，每6個月的定期追蹤絕對不是選配或可有可無的選項，而是必要的防護，及早發現才能及時攔截。

儘管在去（2025）年的十大死因中肝癌並未上榜，不過仍有許多名人是因為罹患肝癌而喪命，例如兄弟象的一代名將王光輝、有「最強綠葉」封號的港星吳孟達，以及寫下許多膾炙人口著作的金庸，皆不敵病痛的折磨逝世。名人的離世雖能短暫敲響大眾的健康警鐘，但回歸現實，唯有落實定期檢查，才是遠離這名「沉默殺手」的唯一解方。