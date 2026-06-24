發芽美國馬鈴薯來了？ 農業部：邊境檢查完全合格

Threads有網友近日分享影片，畫面中該民眾在大賣場看到發芽的美國馬鈴薯，有民眾質疑政府先前的「逐顆檢查」承諾到底在哪。農業部動植物防疫檢疫署今晚回應，馬鈴薯進口後在國內市場流通期間，如儲存環境不適宜或久放，就會有發芽的可能。

防檢署表示，一般零售市場或賣場販售的馬鈴薯，是「鮮食用」馬鈴薯，先前政府只針對自美國進口的「加工用」馬鈴薯調整檢疫程序，且輸入時必須符合我國規定。至於國外進口的鮮食用馬鈴薯，完全沒有改變規定，更與網傳所說政府開放美國進口馬鈴薯無關。

防檢署指出，加工用馬鈴薯輸入後直接進到加工廠加工成各式產品，不會有整顆流入消費市場，而在美國加工用馬鈴薯輸入季節之前，防檢署已完成所有檢疫整備工作，並與業者座談確認所有作業細節皆可符合規定。近日美國產加工用馬鈴薯已有2批、194噸申請輸入，經邊境檢查完全符合規定，並沒有發芽情形。

防檢署強調，馬鈴薯塊莖是具有生命力的生鮮農產品，進口後在國內市場流通期間，如儲存環境不適宜或久放，就會有發芽的可能，呼籲賣場業者應隨時檢視產品並實施自主管理，以符合「食品安全衛生管理法」規定。