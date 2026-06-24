雲門舞集雙舞作台北登場 鄭宗龍回首「來」時路

雲門舞集藝術總監鄭宗龍作品「一個藍色的地方」與「來」，繼嘉義、高雄演出後，將於25日至28日在台北國家戲劇院登場，這次以「雙舞作」形式並置呈現，讓觀眾見證他的成長歷程。

「雙舞作」分別創作於2013與2015年。鄭宗龍今天在彩排記者會致詞表示，「一個藍色的地方」從異鄉長出來，「來」則是從自己的土地上長出來，當年直接回應當時的生活狀態與感受，10多年過去再回頭，「有些想法改變了，有些東西卻還留在身體裡。」

「一個藍色的地方」呈現獨居紐約期間的狀態，無所依附的孤獨與失眠，逼使鄭宗龍轉而凝視情緒最細微的內在地帶；「來」的創作底蘊源自鄭宗龍成長的萬華，宮廟文化、街頭節慶、市井生活的節奏，早在他意識到自己將成為編舞家之前，便已刻入身體。

鄭宗龍特別感謝音樂家鍾成達、柯智豪與黃培育，在創作「來」時，3位音樂家帶著他走訪台北各地廟宇，讓他重新看見廟宇雕塑、壁畫、神像姿態，以及民間信仰儀式中豐富的身體語彙與聲音風景。

兩部作品曾隨雲門巡演紐約、倫敦、北京、上海，這次以「雙舞作」形式並置呈現，讓觀眾見證一位編舞家的成長歷程。