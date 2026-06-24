葛萊美爵士天后布里姬沃特 台中歌劇院開音樂趴

兩屆葛萊美獎得主、東尼獎爵士歌后布里姬沃特將攜手美國國家青年爵士樂團（NYO Jazz），8月8日及8月9日在台中國家歌劇院開音樂趴，連續帶來兩場演出。

根據牛耳藝術今天發布的新聞資料，爵士歌后布里姬沃特（Dee Dee Bridgewater）曾在1998年與2011年兩度共摘下3座葛萊美獎，以無畏的藝術膽識、深厚的舞台張力與渾然天成的靈魂唱腔，重新詮釋無數爵士經典，賦予標準曲目截然不同的生命。她也以音樂劇「Sophisticated Ladies」榮獲東尼獎，演藝版圖橫跨音樂廳、劇院與影視，目前長居法國。

這次擔任爵士樂團演出的美國國家青年爵士樂團2018年由卡內基音樂廳創立，以展現美國爵士樂的下一個世代為使命，成員均為16至19歲，透過全美甄選脫穎而出的頂尖青年音樂家組成。每年夏天集訓，與世界級音樂家深度切磋，而後登上卡內基音樂廳舞台，再展開國際巡演。

2023年，布里姬沃特與美國國家青年爵士樂團歐洲巡演成績出色，布里姬沃特以聲音模擬弱音器銅管的罕見技藝，加上與台下觀眾直接的眼神交流與情感互動，令全場觀眾為之屏息。

今年八月這個音樂組合將訪台，由樂團音樂總監強森（Kris Johnson）擔任指揮，展開天后與新生代的對話。