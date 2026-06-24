快訊

美股早盤／美光財報公布前三大指數走升 油金齊跌破整數關卡

聽新聞
0:00 / 0:00

葛萊美爵士天后布里姬沃特 台中歌劇院開音樂趴

中央社／ 台北24日電

兩屆葛萊美獎得主、東尼獎爵士歌后布里姬沃特將攜手美國國家青年爵士樂團（NYO Jazz），8月8日及8月9日在台中國家歌劇院開音樂趴，連續帶來兩場演出。

根據牛耳藝術今天發布的新聞資料，爵士歌后布里姬沃特（Dee Dee Bridgewater）曾在1998年與2011年兩度共摘下3座葛萊美獎，以無畏的藝術膽識、深厚的舞台張力與渾然天成的靈魂唱腔，重新詮釋無數爵士經典，賦予標準曲目截然不同的生命。她也以音樂劇「Sophisticated Ladies」榮獲東尼獎，演藝版圖橫跨音樂廳、劇院與影視，目前長居法國。

這次擔任爵士樂團演出的美國國家青年爵士樂團2018年由卡內基音樂廳創立，以展現美國爵士樂的下一個世代為使命，成員均為16至19歲，透過全美甄選脫穎而出的頂尖青年音樂家組成。每年夏天集訓，與世界級音樂家深度切磋，而後登上卡內基音樂廳舞台，再展開國際巡演。

2023年，布里姬沃特與美國國家青年爵士樂團歐洲巡演成績出色，布里姬沃特以聲音模擬弱音器銅管的罕見技藝，加上與台下觀眾直接的眼神交流與情感互動，令全場觀眾為之屏息。

今年八月這個音樂組合將訪台，由樂團音樂總監強森（Kris Johnson）擔任指揮，展開天后與新生代的對話。

台中歌劇院 爵士樂 東尼獎

延伸閱讀

搖滾音樂劇先鋒 韋伯「萬世巨星」首度攻台

中正國中管樂團受邀赴義大利 參加FOG國際青年音樂節

台中國家歌劇院夏日FUN時光 6齣國內外音樂劇演出

新北夏至音樂節開唱 《海山夜行》光雕點亮夏夜

相關新聞

媲美龍蝦肉！菜販揭「黃如意」1公斤飆1194元 網：月初3條才50元

被封為「最強菜販」的新北市新莊公有市場菜販廖炯程，23日查看台北農產運銷公司交易行情時發現，有「黃如意」之稱的黃櫛瓜，上價竟飆至每公斤1194.6元。若以批發市場常見的10公斤裝換算，一箱價格逼近1萬2000元，讓他驚呼「這蔬菜價格已經媲美海鮮龍蝦肉的存在了」。

健檢報告見這4字別輕忽！他誤以為「可去可不去」 3年後變肝癌第三期

健檢報告上看似溫和的措辭，有時竟成了致命的盲點？胃腸肝膽科醫師楊子緯分享一起令人惋惜的病例，一名患者因為誤解健檢報告的字面意思，在短短3年內，體內病變就迅速演變成不可逆的肝癌晚期。對此，他也忍不住感嘆，對醫護人員來說…

水煮蛋難剝竟是「新鮮證明」？業者揭真相 1神招剝出光滑蛋

水煮蛋難剝殼其實是新鮮的象徵。業者建議將雞蛋在室溫放置2至3天再烹煮，幫助水分與二氧化碳釋放，改善剝殼困難。此外，網友也分享多種剝殼技巧，如煮後立即泡冰水或添加鹽和醋。

50歲前防癌必看！營養師示警「六大生活習慣立刻改掉」：恐誘發癌細胞變異

如果不想在五十歲前罹患癌症，請馬上停止做這六件事！看過五千份健檢報告的營養師珊珊在臉書提醒大家，有些壞習慣你可能天天都在做，卻根本不知道正在滋養體內的癌細胞！

大谷翔平挨批！真美子產後4個月懷二寶 婦科醫：最好隔18個月

洛杉磯道奇日籍球星大谷翔平日前宣布與妻子真美子迎來第二個孩子誕生，升格二寶爸。夫妻透過社群平台分享新生兒照片，並以文字表達迎接新生命的喜悅，不過由於第二胎與去年出生的第一胎年齡僅相差約14個月，在日本引發「年子」話題與產後再懷孕時機的討論。對此，婦產科醫師指出，從醫學觀點來看，一般建議兩次懷孕最好間隔約18個月，讓母體有較充足恢復時間。

鹽酥雞配珍奶只排第2！醫揭「讓腎臟最崩潰組合」冠軍讓網友全看傻

現代人三餐外食比例高，便利與口感往往成為首要考量，但若長期選擇高鹽、高糖、高磷飲食組合，可能讓腎臟負擔加重。醫師吳政哲整理出「讓腎臟最崩潰的外食組合」排行榜，引起不少網友討論，其中最令人意外的冠軍組合，竟是「泡麵加布丁，而且還把湯喝完」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。