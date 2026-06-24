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去年焚化爐發電量34億度創新高 可滿足83萬戶家庭全年用電

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
環境部今表揚114年度全國垃圾熱處理、焚化再生粒料及廚餘回收再利用等領域表現優異的單位，去年全國垃圾熱處理廠設施發電量創下34億度新高。記者李柏澔／攝影
環境部今表揚114年度全國垃圾熱處理、焚化再生粒料及廚餘回收再利用等領域表現優異的單位，去年全國垃圾熱處理廠設施發電量創下34億度新高。記者李柏澔／攝影

面對全球氣候變遷與淨零轉型趨勢，環境部今舉辦聯合頒獎典禮，表揚114年度全國垃圾熱處理、焚化再生粒料及廚餘回收再利用等領域表現優異的單位。去年全國垃圾熱處理廠設施年處理量逾625萬噸，發電量創下34億度新高，可滿足全台約83萬戶家庭的全年用電。

環境部統計，在垃圾熱處理廠營運管理方面，去年全國設施平均運轉率已突破85%，年處理量逾625萬噸，發電量更創下34億度新高，可滿足全台約83萬戶家庭的全年用電。而各廠藉由導入新世代空汙防制技術，使核心指標氮氧化物（NOx）近5年平均排放濃度大幅削減25%。另在推動焚化再生粒料循環方面，透過地方政府嚴格把關品質及公共工程帶頭示範下，全國循環比率已連續3年達到100%。

環境部長彭啓明今會前受訪指出，這次「廢棄物清理法」修法是要加強區域調度的觀念，假如部分縣市因焚化爐正在整備改建，或是維修問題而暫時無法運作的時候，希望大家能發揮同島一命的精神，接下來將一個縣市一個縣市去談，好增加中央調度的空間。

環境部 焚化爐

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