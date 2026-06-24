吳明賢OHCA倒下震撼醫界 醫感嘆：最好的醫師往往是最糟糕的病人

台大醫學院院長吳明賢日前疑因心肌梗塞送醫，到院前無呼吸心跳（OHCA）於北醫附醫急救後裝上葉克膜續命，目前已轉至台大醫院治療；林口長庚醫院兒童過敏氣喘風溼科主治醫師林思偕今發文感嘆，身為醫師天天都在照顧別人的健康，卻常常忘記自己也是血肉之軀，很多醫師完全想不起來上一次好好喝水是什麼時候，「最好的醫師往往是最糟糕的病人」。

吳明賢突然倒下的訊息，震驚國內醫界，林思偕今也於臉書發文，表示對此事感到震驚。他說，不久前，才寫文章稱讚他的學弟吳明賢「敢於對政府盡忠言」，卻沒料到他會突然倒下。近幾年，陸續聽聞身邊幾位醫師朋友驟然離世或突然病倒，令他震驚的不是疾病，而是在那之前，一切看起來都那麼正常。

林思偕說，自己身為醫師，每天都在照顧別人的健康，卻常常忘了自己也是血肉之軀。醫師們總是對病人說「要多休息、多喝水、不要太累」，但很多醫師卻想不起自己上一次好好喝水是什麼時候，「最好的醫生往往是最糟糕的病人」。

林思偕說，醫師為了照顧病人，長時間處於高度警戒狀態，身體像一根被拉到極限的橡皮筋。疲憊久了，人會慢慢習慣疲憊。忙碌久了，甚至察覺不到自己正在透支，醫師以為自己還撐得住，其實只是已經習慣撐著。

行醫已經30多年的他，感嘆地說「行醫真正危險的不是偶爾的勞累，而是工作無聲無息地吞噬了生活的全部」，它先拿走你的時間，再拿走你的睡眠，然後是興趣、朋友、家人，以及與自己獨處的能力，最後才發現，原來自己也在慢慢消耗，只是一直披著責任感的外衣，渾然不覺。

林思偕說，過去總覺得自己還有時間，想見的人，以後再約。想去的地方，以後再去。想過的生活，退休後再說。但這些年，看過太多生命突然中斷，也送走太多熟悉的朋友，開始對時間產生不同的感受，因此現在開始學習慢下來。

另外他也重新思考什麼叫做「足夠」，林思偕說，世界是一座五光十色的遊樂場，財富不過是遊樂場裡的遊戲幣。你終究玩不了所有設施。擁有再多遊戲幣，也無法把整座遊樂場帶走，那些突然離開的人，身後留下的資產其實都不少，而再多的財富，也無法替他們多換一天時光。其實萬物都是「夠了，就好」。