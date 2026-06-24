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終結因病而窮自費困境 專家籲健保總額成長率5.5%

中央社／ 台北24日電

116年全民健康保險醫療給付費用總額範圍今天出爐，高推估為5.5%，專家指出，健保總額僅增約2.6%，恐在通膨下拖累醫療品質，籲明年總額成長採納5.5%，終結病患自費困境。

健保會今天討論「116年全民健康保險醫療給付費用總額範圍」草案，成長率低推估為2.619%、高推估則是5.5%，後續將由部裡彙整健保會委員意見，提報行政院，作為總額成長範圍參考，國發會預計7至8月公布下一個年度總額成長率範圍，健保會9月進行總額協商。

台灣醫務管理學會理事長洪子仁今天透過文字向媒體說明，健保總額過去2年成長率維持在5.5%，已實質為緊繃醫療環境注入活水，讓長年面臨困境的醫療院所與醫事人員，終於看到了轉型與改善的曙光，代表醫界懇切強烈呼籲，健保會委員能支持採納5.5%高推估方案。

洪子仁認為，台灣經濟成長率表現亮眼，半導體與高科技產業的蓬勃發展，讓全世界看見台灣的硬實力。然而，在經濟繁榮的背後，必須嚴肅思考健康指標與醫療韌性，是否能跟上經濟發展的腳步，如果只以低標來看待健康投資，無異於在掏空未來的醫療國安。

洪子仁提出明年度健保總額採取5.5%高推估關鍵理由之一，就是加速新藥新科技納保，終結「因病而窮」的自費困境。他說，隨著醫療科技日新月異，許多突破性的救命療法相繼問世。然而，台灣民眾在面對癌症、罕見疾病時，往往苦等健保給付最新療法的「新藥科技」。

洪子仁說，這段漫長的等待不僅讓台灣癌症5年存活率落後於日本與韓國，無法與國際間的標準治療接軌，更讓許多病患與家屬被迫面臨「高額自費」沉重經濟壓力，甚至因病而窮，這絕對不是一個經濟高度發達國家該有的現象。

洪子仁認為，唯有核定5.5%的健保總額高推估，健保才有足夠的財務韌性與底氣，加速將國際最先進的新藥、精準醫療與新科技納入健保給付，真正實踐健康平權的理念，大幅減輕民眾的自費負擔，讓每個生命都能得到最及時、最公平的照護。

洪子仁說，健保已經到了必須大刀闊斧轉型的十字路口。明年健保總額若是只給2.6%的低推估，充其量只能勉強維持現狀，甚至在通膨壓力下會讓實質的醫療品質倒退；只有5.5%的高推估，才是真正體察民意、將經濟發展果實投資於健康的正確決定。

健保 洪子仁

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