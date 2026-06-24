快訊

傳吳明賢「三根心臟動脈皆堵塞」 醫曝預防關鍵：一根塞住就很嚴重

專訪／影后失業中！全民瘋股票她不跟：吃老本理什麼財

聽新聞
0:00 / 0:00

鋒面及西南風來襲南部防夜雨 26日西半部防豪雨

中央社／ 台北24日電

氣象署表示，鋒面及西南風影響，明天起一連3天降雨明顯，今天深夜南部地區開始有陣雨或雷雨；26日雨區擴大，西半部地區都要注意局部豪雨發生；預計28日起天氣逐漸穩定。

中央氣象署今天下午發布大雨特報，鋒面接近及西南風增強影響，易有短延時強降雨，明晨起南部地區有局部大雨發生，注意雷擊、強陣風及溪水暴漲，低窪地區慎防積水，山區慎防坍方及落石。

氣象署預報員黃恩鴻告訴中央社記者，隨著北方鋒面逐漸接近及西南風增強，預計今天深夜開始南部地區就會有陣雨或雷雨，明天並有局部大雨或豪雨發生；其他地區明天有不定時的陣雨或雷雨，午後各山區防局部大雨。

黃恩鴻表示，26、27日鋒面影響，西半部及東南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，各地山區並有局部大雨發生；其中26日雨勢最盛，西半部地區易有局部短延時豪雨。

黃恩鴻提到，28、29日水氣逐日減少，僅西南風仍然帶來部分水氣，西南部偶有局部短暫陣雨，午後各地有局部短暫雷陣雨；30日、7月1日各地為多雲到晴，高溫炎熱，午後中部以北、宜花地區及各山區有局部短暫雷陣雨。

氣溫方面，黃恩鴻提到，明天至27日因雲多降雨，各地高溫下降至28到30度；28日起天氣逐漸趨穩，高溫逐日回升，各地約32至34度。

黃恩鴻提到，颱風米克拉今天下午2時中心位置在台北東南方490公里海面上，預計明天一整天皆會沿台灣東側北上，明晚逐漸轉往日本南方海面、遠離台灣；米克拉北上的過程強度會持續減弱，最快今晚就會減弱為輕颱。

黃恩鴻表示，另一個颱風無花果今天下午2時中心位置在鵝鑾鼻東南東方2190公里海面上，過去一段時間沒有明顯發展，強度維持在輕颱下限，預測未來幾天北上的過程中就會減弱為一般熱帶系統，與米克拉發生雙颱效應的機會不高。

黃恩鴻提醒，明天基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）沿海及恆春半島、馬祖沿海地區留意有長浪發生。

豪雨

延伸閱讀

明起變天！ 颱風牽引、鋒面南下 西南部下到「紫爆」

雙颱海上共舞 周四全台變天恐有較大雨勢

米克拉颱風北上+鋒面接近 花東今零星有雨… 明起全台防短延時豪雨

雙颱共存！吳德榮：米克拉引進水氣 周四起轉雨防劇烈天氣

相關新聞

媲美龍蝦肉！菜販揭「黃如意」1公斤飆1194元 網：月初3條才50元

被封為「最強菜販」的新北市新莊公有市場菜販廖炯程，23日查看台北農產運銷公司交易行情時發現，有「黃如意」之稱的黃櫛瓜，上價竟飆至每公斤1194.6元。若以批發市場常見的10公斤裝換算，一箱價格逼近1萬2000元，讓他驚呼「這蔬菜價格已經媲美海鮮龍蝦肉的存在了」。

50歲前防癌必看！營養師示警「六大生活習慣立刻改掉」：恐誘發癌細胞變異

如果不想在五十歲前罹患癌症，請馬上停止做這六件事！看過五千份健檢報告的營養師珊珊在臉書提醒大家，有些壞習慣你可能天天都在做，卻根本不知道正在滋養體內的癌細胞！

大谷翔平挨批！真美子產後4個月懷二寶 婦科醫：最好隔18個月

洛杉磯道奇日籍球星大谷翔平日前宣布與妻子真美子迎來第二個孩子誕生，升格二寶爸。夫妻透過社群平台分享新生兒照片，並以文字表達迎接新生命的喜悅，不過由於第二胎與去年出生的第一胎年齡僅相差約14個月，在日本引發「年子」話題與產後再懷孕時機的討論。對此，婦產科醫師指出，從醫學觀點來看，一般建議兩次懷孕最好間隔約18個月，讓母體有較充足恢復時間。

鹽酥雞配珍奶只排第2！醫揭「讓腎臟最崩潰組合」冠軍讓網友全看傻

現代人三餐外食比例高，便利與口感往往成為首要考量，但若長期選擇高鹽、高糖、高磷飲食組合，可能讓腎臟負擔加重。醫師吳政哲整理出「讓腎臟最崩潰的外食組合」排行榜，引起不少網友討論，其中最令人意外的冠軍組合，竟是「泡麵加布丁，而且還把湯喝完」。

顧客吃「小蘇打粉鬆餅」送醫！達人揭關鍵：食用級也要注意

近日台中出現顧客誤食含有小蘇打的鬆餅後，出現身體不適送醫的案例。生活達人陳映如近日在臉書分享，看完新聞不少人紛紛好奇「小蘇打到底可不可以吃」。對此她表示，小蘇打其實是許多人生活中的常見用品，但因用途不同，使用方式也必須清楚區分，否則可能帶來健康風險。

布丁生乳捲混進塑膠碎片！亞尼克認疏失：操作力道控制不當

知名甜點品牌亞尼克近日與統一布丁推出的聯名商品「三顆布丁生乳捲」，驚傳疑似混入塑膠碎片，引發消費者對食品安全的擔憂。一名媽媽在Threads發文表示，她在超商購買該款蛋糕後，切給孩子食用時發現口中有異物，吐出後竟是一塊印有字樣的塑膠碎片，疑似為布丁容器的碎片，讓她直呼「如果是小小孩吞下去就慘了」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。