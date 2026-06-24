鋒面及西南風來襲南部防夜雨 26日西半部防豪雨

氣象署表示，鋒面及西南風影響，明天起一連3天降雨明顯，今天深夜南部地區開始有陣雨或雷雨；26日雨區擴大，西半部地區都要注意局部豪雨發生；預計28日起天氣逐漸穩定。

中央氣象署今天下午發布大雨特報，鋒面接近及西南風增強影響，易有短延時強降雨，明晨起南部地區有局部大雨發生，注意雷擊、強陣風及溪水暴漲，低窪地區慎防積水，山區慎防坍方及落石。

氣象署預報員黃恩鴻告訴中央社記者，隨著北方鋒面逐漸接近及西南風增強，預計今天深夜開始南部地區就會有陣雨或雷雨，明天並有局部大雨或豪雨發生；其他地區明天有不定時的陣雨或雷雨，午後各山區防局部大雨。

黃恩鴻表示，26、27日鋒面影響，西半部及東南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，各地山區並有局部大雨發生；其中26日雨勢最盛，西半部地區易有局部短延時豪雨。

黃恩鴻提到，28、29日水氣逐日減少，僅西南風仍然帶來部分水氣，西南部偶有局部短暫陣雨，午後各地有局部短暫雷陣雨；30日、7月1日各地為多雲到晴，高溫炎熱，午後中部以北、宜花地區及各山區有局部短暫雷陣雨。

氣溫方面，黃恩鴻提到，明天至27日因雲多降雨，各地高溫下降至28到30度；28日起天氣逐漸趨穩，高溫逐日回升，各地約32至34度。

黃恩鴻提到，颱風米克拉今天下午2時中心位置在台北東南方490公里海面上，預計明天一整天皆會沿台灣東側北上，明晚逐漸轉往日本南方海面、遠離台灣；米克拉北上的過程強度會持續減弱，最快今晚就會減弱為輕颱。

黃恩鴻表示，另一個颱風無花果今天下午2時中心位置在鵝鑾鼻東南東方2190公里海面上，過去一段時間沒有明顯發展，強度維持在輕颱下限，預測未來幾天北上的過程中就會減弱為一般熱帶系統，與米克拉發生雙颱效應的機會不高。

黃恩鴻提醒，明天基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）沿海及恆春半島、馬祖沿海地區留意有長浪發生。