中風男突癱軟竟因腦瘤 醫清醒開顱手術助恢復行走

台中有中風病史的李姓患者日前突然無法自行爬起，送醫發現是腦瘤緊鄰大腦運動區造成，經醫療團隊採取清醒開顱手術，辨識安全切除範圍，讓患者術後恢復行走與日常活動能力。

中國醫藥大學附設醫院今天發布新聞稿表示，60歲李姓患者有輕微中風病史，近兩個月逐漸出現右側肢體無力，某日半夜跌倒後無法自行爬起，緊急送醫急診，經檢查診斷為左側運動區旁鐮膜腦膜瘤。團隊採清醒開顱手術切除腫瘤，術後李姓患者右側肢體無力明顯改善，恢復行走與日常活動能力，順利出院返家。

中醫大附醫神經外科醫師許瑋麟表示，李姓患者的腫瘤緊鄰大腦運動皮質與重要下行運動神經纖維，若採傳統全身麻醉方式手術，術中較難即時判斷功能邊界，可能增加術後肢體無力甚至癱瘓風險。

許瑋麟提到，團隊採取清醒開顱手術策略，在麻醉與神經功能監測下，於手術關鍵階段維持清醒，並透過術中皮質與皮質下電刺激定位，同步監測手部與下肢運動反應，持續測試語言與動作功能，藉由即時功能定位的輔助，辨識安全切除範圍，在盡可能切除腫瘤的同時，避免傷及關鍵運動神經路徑。

另外，許瑋麟的醫療團隊也曾為一名56歲復發性膠質母細胞瘤病人執行清醒開顱手術。該名患者腫瘤復發後，已沿著大腦皮質下白質神經纖維擴散，並開始影響語言功能。

許瑋麟指出，這類高惡性膠質瘤不像邊界清楚的腫瘤，手術必須在降低腫瘤負荷與保留語言、認知、空間功能之間取得平衡。團隊除進行傳統運動與語言測試外，也加入認知、計算與空間認知等高階功能測試，透過即時功能監測與皮質下纖維刺激，盡可能保護重要神經迴路，患者術後未出現新的神經學缺損，並於術後一週順利出院。