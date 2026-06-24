長榮航空「讓我伴你飛」打造友善成長環境 陪伴早療兒勇敢追夢

長榮航空長期關注兒童早期療育議題，自2023年推動「讓我伴你飛－兒童早期療育關注支持計畫」以來，今年邁入第四年，持續攜手家扶基金會及心路基金會投入公益行動。今年除企業捐助220萬元外，也號召員工愛心捐款，募集新台幣79萬7279元，創下歷年最高紀錄，展現企業與員工共同支持早療兒童的力量。

長榮航空總經理孫嘉明表示，企業的價值不僅在於提供優質服務，更在於創造正向社會影響力。透過「讓我伴你飛」計畫，長榮航空看見許多孩子在陪伴與支持下逐步成長，也看見家庭在早療路上的努力與堅持，未來將持續結合企業資源與公益夥伴力量，為孩子創造更多發展機會。

孫嘉明指出，今年除捐助兩家基金會早療服務經費外，也分別補助採購早療服務車，並提供家扶基金會教輔具採購補助及心路基金會早療教室修繕經費。完善的早療教育不僅來自專業服務，更需要有穩定的交通資源、安全適切的療育環境以及充足的教學設備作為後盾，讓孩子在早療關鍵期能獲得更完整的照護。

除了資源挹注，今年長榮航空也透過公益廣告、社群倡議、企業志工服務及兒童參訪活動等方式，提升社會大眾對兒童早期療育議題的關注。日前更邀請家扶基金會與心路基金會的孩子參訪長榮航空總部，在志工陪伴下認識航空產業、參與創意課程與互動體驗，藉由探索與交流拓展視野，建立自信與成就感。

長榮航空表示，「讓我伴你飛」不僅是一項公益計畫，更是一份長期承諾。未來將持續攜手更多公益夥伴，號召社會各界投入、推動兒童早期療育議題，共同打造友善共融的成長環境，讓每一位早療兒童都能擁有探索世界、發揮潛能的機會，勇敢飛向屬於自己的未來。