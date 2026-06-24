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明年度健保總額高低推估出爐 醫界憂2.6%低推估恐害醫療品質倒退

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
新光醫院副院長洪子仁。記者林伯東／攝影
新光醫院副院長洪子仁。記者林伯東／攝影

衛福部健保會今天討論明年健保總額成長率範疇，執行秘書周淑婉指出，衛福部提出低推估2.6%、高推估5.5%版本討論，將於9月後定案。對此，台灣醫務管理學會理事長洪子仁指出，若只給2.6%低推估，醫界只能勉強維持現狀，甚至會在通膨壓力下導致醫療品質倒退，呼籲政府展現魄力，2027年健保總額成長率採高推估5.5%，才是將經濟發展果實投資健康的正確決定。

洪子仁指出，過去2年，健保總額成長率維持5.5%，為緊繃的醫療環境注入活水，5年489億元「健康台灣深耕計畫」預算，更直接投入醫療體系，優化基礎建設，國內醫療環境正逐步「扭轉頹勢」，為正向發展關鍵黃金期，維持明年度總額成長率5.5%高推估，為延續改革成效「必要續航力」，且近年我國經濟表現亮眼，繁榮背後須正視國人健康指標、醫療韌性是否跟上腳步。

「台灣經濟繳出漂亮的成績單，政府與社會就應該把經濟紅利實質回饋於國人的健康保護。」洪子仁指出，我國經常性醫療衛生支出（CHE）占國內生產毛額（GDP）比率落後多數OECD國家，也低於鄰近韓國，面對全球通貨膨脹、醫療物價指數飆升，醫材及營運成本大幅增加，總額成長率維持5.5%，才能為醫療院所注入實質財務韌性，避免醫院於生存線上掙扎。

洪子仁提到，過去數年我國醫療機構面臨前所未有的醫護人力荒，形同動搖國本的危機，科技業與其他產業相繼祭出高薪搶人，醫界也必須有足夠資源留住第一線醫護人才，而非仰賴短期、一次性津貼補貼，「合理健保預算成長率是穩定醫療勞動環境基本門檻」，若最終落入2.6%低推估，無異於讓近年朝正向發展的醫療環境，再度淪為「醫療困境」。

此外，我國民眾在面對癌症、罕見疾病時，苦等健保給付最新療法新藥，不僅讓台灣癌症五年存活率落後於日本與韓國，無法與國際間的標準治療接軌，更讓許多病患與家屬被迫面臨「高額自費」沉重經濟壓力，甚至因病而窮。核定5.5%的高推估，健保才有足夠的財務韌性與底氣，加速納入國際新藥、新科技，實踐健康平權的理念，大幅減輕民眾的自費負擔。

健保 衛福部 洪子仁

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