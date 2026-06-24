快訊

周勝考前妻幫兒拉票遭公車撞斃 檢警相驗確認創傷性休克亡

明起變天！雙颱共舞牽引鋒面南下 西南部下到「紫爆」雨炸全台

「1774」不吉利？外資賣超史上最猛 0050遭捲款、台積電也難逃

密室脫逃案…北市發函文化部 回函將研訂全國安全規範

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
北市長蔣萬安今主持公安會報，會中裁示，未來對於沈靜式體驗等行業要落實各項安全措施，也要在產業扶持的同時，公安絕對不能妥協。記者邱書昱／攝影
北市長蔣萬安今主持公安會報，會中裁示，未來對於沈靜式體驗等行業要落實各項安全措施，也要在產業扶持的同時，公安絕對不能妥協。記者邱書昱／攝影

北市日前發生密室逃脫死亡案件，北市府今召開公安會報，主責文化局表示，已協請文化部針對定型化契約、安全管理規範等研議，昨已收到回函，文化部將邀相關單位研議。北市長蔣萬安裁示，未來對於沈靜式體驗等行業要落實各項安全措施，也要在產業扶持的同時，公安絕對不能妥協。

文化局表示，國土署已於6月17日正式函發各縣市政府認定密室逃脫建物屬D1類組，5月18日函請消保處，協請文化部研議增訂密室逃脫產業及沉浸式內容產業的定型化契約應記載及不得記載事項，昨天收到回函，文化部將邀請相關單位研議評估定型化契約內容及可行性。

文化局也於5月29日函請文化部研訂全國統一的安全管理規範，文化部昨天收到公文，將會同地方政府、產業代表共同討論，協助業者落實自主管理規範。

另外，文化局指出，5月份聯合公安稽查，建管部分，動態缺失場所5家已行政處分並完成改善、室裝不符7家已行政處分後續依規定辦理、未辦理建物公安申報11家(不含停歇業)，5家已掛件審查。土管部分，邏思起子皆已裁處，並已停業，行政指導8家，並限於2個月內停止違規使用、1家處6萬元罰鍰，並限於90日內停止違規使用。

勞檢處表示，公安事故部分，根據檢察官現場模擬，該位死者是踩到地墊滑坡而造憾事，因此要求雇主要提供安全設備處分，由於沈浸式體驗3到6個月會換劇本、演出者也會更換，所以會要求在新的劇本或表時，要有危害辨識、危害合適的設備，並以聯合稽查是否有相關紀錄。

同時，過程中都要有監視器，以隨時監看員工等有無突發狀況，若沒有相關監視設備，就要有兩位助理協助，以此保障民眾有安全的體驗環境。

蔣萬安裁示，未來對於沈靜式體驗等行業要落實各項安全措施，包含情境模擬、劇本、道具等危害預防。而密室逃脫多為年輕族群投入創業，要在產業扶持的同時，公安絕對不能妥協，在符合相關法規持續經營。

文化部 北市 蔣萬安

延伸閱讀

中市府全面稽查密室逃脫遊戲場 32家有20家查有缺失

復興山區戲水3天奪2命 張善政：盤點秘境水域補強警示

高溫夏季遊客不顧公告闖危險水域 桃市府強化安全措施

中市鼎王麻辣鍋接連發生食安事件 食安處列重點追蹤查核對象

相關新聞

媲美龍蝦肉！菜販揭「黃如意」1公斤飆1194元 網：月初3條才50元

被封為「最強菜販」的新北市新莊公有市場菜販廖炯程，23日查看台北農產運銷公司交易行情時發現，有「黃如意」之稱的黃櫛瓜，上價竟飆至每公斤1194.6元。若以批發市場常見的10公斤裝換算，一箱價格逼近1萬2000元，讓他驚呼「這蔬菜價格已經媲美海鮮龍蝦肉的存在了」。

50歲前防癌必看！營養師示警「六大生活習慣立刻改掉」：恐誘發癌細胞變異

如果不想在五十歲前罹患癌症，請馬上停止做這六件事！看過五千份健檢報告的營養師珊珊在臉書提醒大家，有些壞習慣你可能天天都在做，卻根本不知道正在滋養體內的癌細胞！

大谷翔平挨批！真美子產後4個月懷二寶 婦科醫：最好隔18個月

洛杉磯道奇日籍球星大谷翔平日前宣布與妻子真美子迎來第二個孩子誕生，升格二寶爸。夫妻透過社群平台分享新生兒照片，並以文字表達迎接新生命的喜悅，不過由於第二胎與去年出生的第一胎年齡僅相差約14個月，在日本引發「年子」話題與產後再懷孕時機的討論。對此，婦產科醫師指出，從醫學觀點來看，一般建議兩次懷孕最好間隔約18個月，讓母體有較充足恢復時間。

鹽酥雞配珍奶只排第2！醫揭「讓腎臟最崩潰組合」冠軍讓網友全看傻

現代人三餐外食比例高，便利與口感往往成為首要考量，但若長期選擇高鹽、高糖、高磷飲食組合，可能讓腎臟負擔加重。醫師吳政哲整理出「讓腎臟最崩潰的外食組合」排行榜，引起不少網友討論，其中最令人意外的冠軍組合，竟是「泡麵加布丁，而且還把湯喝完」。

顧客吃「小蘇打粉鬆餅」送醫！達人揭關鍵：食用級也要注意

近日台中出現顧客誤食含有小蘇打的鬆餅後，出現身體不適送醫的案例。生活達人陳映如近日在臉書分享，看完新聞不少人紛紛好奇「小蘇打到底可不可以吃」。對此她表示，小蘇打其實是許多人生活中的常見用品，但因用途不同，使用方式也必須清楚區分，否則可能帶來健康風險。

布丁生乳捲混進塑膠碎片！亞尼克認疏失：操作力道控制不當

知名甜點品牌亞尼克近日與統一布丁推出的聯名商品「三顆布丁生乳捲」，驚傳疑似混入塑膠碎片，引發消費者對食品安全的擔憂。一名媽媽在Threads發文表示，她在超商購買該款蛋糕後，切給孩子食用時發現口中有異物，吐出後竟是一塊印有字樣的塑膠碎片，疑似為布丁容器的碎片，讓她直呼「如果是小小孩吞下去就慘了」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。