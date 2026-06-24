密室脫逃案…北市發函文化部 回函將研訂全國安全規範

台北市日前發生密室逃脫死亡案件，北市府今召開公安會報，主責文化局表示，已協請文化部針對定型化契約、安全管理規範等研議，昨已收到回函，文化部將邀相關單位研議。北市長蔣萬安裁示，未來對於沈靜式體驗等行業要落實各項安全措施，也要在產業扶持的同時，公安絕對不能妥協。

文化局表示，國土署已於6月17日正式函發各縣市政府認定密室逃脫建物屬D1類組，5月18日函請消保處，協請文化部研議增訂密室逃脫產業及沉浸式內容產業的定型化契約應記載及不得記載事項，昨天收到回函，文化部將邀請相關單位研議評估定型化契約內容及可行性。

文化局也於5月29日函請文化部研訂全國統一的安全管理規範，文化部昨天收到公文，將會同地方政府、產業代表共同討論，協助業者落實自主管理規範。

另外，文化局指出，5月份聯合公安稽查，建管部分，動態缺失場所5家已行政處分並完成改善、室裝不符7家已行政處分後續依規定辦理、未辦理建物公安申報11家(不含停歇業)，5家已掛件審查。土管部分，邏思起子皆已裁處，並已停業，行政指導8家，並限於2個月內停止違規使用、1家處6萬元罰鍰，並限於90日內停止違規使用。

勞檢處表示，公安事故部分，根據檢察官現場模擬，該位死者是踩到地墊滑坡而造憾事，因此要求雇主要提供安全設備處分，由於沈浸式體驗3到6個月會換劇本、演出者也會更換，所以會要求在新的劇本或表時，要有危害辨識、危害合適的設備，並以聯合稽查是否有相關紀錄。

同時，過程中都要有監視器，以隨時監看員工等有無突發狀況，若沒有相關監視設備，就要有兩位助理協助，以此保障民眾有安全的體驗環境。

蔣萬安裁示，未來對於沈靜式體驗等行業要落實各項安全措施，包含情境模擬、劇本、道具等危害預防。而密室逃脫多為年輕族群投入創業，要在產業扶持的同時，公安絕對不能妥協，在符合相關法規持續經營。