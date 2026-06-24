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華航志工教育列車啟航 陪伴偏鄉學童築夢飛翔

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園國際機場即時報導
中華航空長期深耕社區關懷與偏鄉教育，由現役華航機師與空服員組成愛心志工教學團隊，今年以桃園市百吉國小開始，展開系列志工授課活動。圖／華航提供
中華航空長期深耕社區關懷與偏鄉教育，由現役華航機師與空服員組成愛心志工教學團隊，今年以桃園市百吉國小開始，展開系列志工授課活動。圖／華航提供

華航空持續深耕社區關懷與偏鄉教育，6月展開系列志工授課活動，由現役機師空服員組成愛心教學團隊，23日前往桃園市百吉國小擔任首站講師，透過生動有趣的互動課程，引領學童認識航空產業，開啟對飛行職涯的想像。

華航表示，長期投入企業資源推動教育平權，每年定期前往校園辦理志工服務，2025年已有超過千名學童受惠。課程內容涵蓋基礎英語教學、機師與空服員工作介紹、飛行前準備、飛行任務及基本飛安觀念，並結合自製教材與遊戲互動，讓孩子在輕鬆氛圍中學習航空知識，拓展國際視野。

多次參與志工活動的空服員表示，孩子們旺盛的好奇心與學習熱忱令人感動，希望透過分享飛行經驗，陪伴學童探索夢想。華航也捐贈中英文雙語繪本，鼓勵閱讀並培養包容、關懷與自我成長等核心價值。後續志工團隊將陸續前往桃園市溪海、竹圍、菓林及山豐國小，持續推廣航空教育。

除教育服務外，華航也攜手桃園在地公益夥伴華山基金會大園站舉辦長者關懷活動，志工深入社區探訪獨居長者，致贈生活用品及節慶祝福。自2016年起，華航即持續投入銀髮關懷行動，於春節、端午及中秋等節慶定期訪視長者，以實際行動回饋地方。

秉持「飛更遠，愛無限」理念，華航今年已舉辦桃園、高雄淨灘活動，並捐贈刊物予桃園、南投及花蓮84所學校，同時支持國際義診及多項公益計畫。暑假期間也將推出公益體育營等活動，持續結合企業資源與社會力量，將愛與溫暖帶往更多角落。

華航 空服員 機師

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