水煮蛋難剝竟是「新鮮證明」？業者揭真相 1神招剝出光滑蛋

水煮蛋是許多人常見的早餐選擇，一名男子表示自己固定每天吃兩顆水煮蛋，但發現有時蛋殼特別難剝，甚至會連同蛋白一起撕下，懷疑與蛋的品質有關，引發討論。對此，有蛋行業者解釋，這類情況通常代表雞蛋較為新鮮，建議可先放置室溫數天再料理，讓水分與二氧化碳自然釋放，有助於改善剝殼困難的問題。

原PO近日在Threads發文表示，自己早餐習慣固定吃兩顆水煮蛋，且每次烹調方式都相同，但有時卻會遇到蛋殼特別難剝的情況，甚至連蛋白一起剝落，導致「剝完只剩半顆」，因此好奇是否與雞蛋品質有關。

貼文曝光後，引來蛋行留言回應指出，水煮蛋較難剝殼其實反而是新鮮度較高的表現。因為新鮮雞蛋的蛋白含有較多水分與二氧化碳，受熱後二氧化碳會膨脹，使蛋白更容易與蛋殼內膜緊密貼合，因此剝殼時才會出現較難處理的情況。

蛋行進一步指出，若想改善水煮蛋剝殼困難的情況，最有效的方式是將新購買的雞蛋先放置於室溫約2至3天後再進行烹煮，或先冷藏保存一段時間，透過時間讓蛋內的水分與二氧化碳逐漸釋放，有助於後續更容易剝殼。

同時蛋行也提醒，雞蛋應存放於通風、陰涼處，並需依當時氣溫高低調整靜置天數。若天氣過於炎熱，則不建議長時間置於室溫環境，以免影響品質，並強調上述方式僅適用於常溫保存的雞蛋，冷藏蛋則不適用此做法。

其他網友也紛紛分享讓水煮蛋更好剝殼的技巧，「煮好泡冰水，會很好剝」、「煮蛋的水加一點鹽，就不容易破。另外，煮蛋的水加一點白醋，就容易剝殼」、「煮完馬上泡冰塊水試試看」、「水裡面加些鹽和白醋，會比較好剝」、「新鮮的蛋比較不好剝，可以下鍋前輕敲」、「冰箱拿出來的話，圓的那端輕敲出裂痕，不要敲破」，提供多種實用做法供民眾參考。