健保將迎來「兆元總額」 醫改會：政府需坦然面對「收支失衡」問題

衛福部健保會今討論「116年度全民健康保險醫療給付費用總額範圍」草案，明年成長率高推估為最高上限5.5%。台灣醫療改革基金會執行長林雅惠說，政府要坦然面對「收支失衡」的問題，最重要還是要讓總額談判回歸科學和理性，同時也要檢討現行的財務跟協商運作機制，依靠不穩定非常態的財源來挹注健保操作，到底還能持續幾年。

據「116年度全民健康保險醫療給付費用總額範圍」草案，明年總額成長率的低推估為2.619%，高推估成長率則為最高上限5.5%，據此試算，高、低推估方案，健保安全準備金為1.4個月及1.01個月，符合健保法規定1至3個月要求，不影響保費調漲。將由衛福部將彙整後報行政院，預計7、8月正式核定。

由於昨天傳出台大醫學院長吳明賢OHCA送醫急救的事件，周淑婉說，醫界今天表達醫療環境的很累、很辛苦，今天會議中，醫界仍十分關心，醫事人力及薪資問題。

林雅惠說，對吳院長感佩也希望他能早日康復。而醫改會的立場是一直以來都是一致的，就是說要「以價值為導向」為核心，就跟吳院長一直提到的情形一樣，醫界也不是只有今年才呼籲說希望可以採高推估，但醫改會一直在提最重要的觀點是，這筆錢花在哪裡？可以帶來什麼樣的效益？

林雅惠說，吳院長過去也常強調醫療應該要以價值為導向，醫界如果希望可以爭取更多的預算，就必須要提出更有價值的服務方案，來解決民眾到底還有哪些沒有辦法被滿足的醫療需求，或說可以怎麼樣解決現行的醫療困境。

林雅惠表示，不過一碼規一碼，健保總額成長的協商，其實攸關保費的負擔還有醫療資源的分配，畢竟是屬於制度層面的公共決策，不應該跟個別事件過度連結，也不應該把他當作是爭取預算的籌碼。

林雅惠說，檢視了近年的這個總額談判跟核定的狀況，幾乎已經連續好幾年總額協商跟核定的情況，幾乎背後其實都有所謂的「政治力」在干預。2025年付費者代表版本為4.605％，醫界版本則是5.171％，最終衛福部拍板高推估5.5％，超出雙方的版本，去年也拍板高推估，似乎快要變成常態，健保會的協商機制溝通跟協商功能大打折扣，這是需要正視的嚴峻議題。

林雅惠表示，面對每年保費都可能面臨到保費調升的壓力，雖然明年無論是高低推估都還在一個月健保準備金的水位，但是近年政府是不斷採取公務預算撥補的方式，從2023年240億、2024年200億、2025年336億及今年200億，幾乎年年都在撥補。

林雅惠說，今年又遇到選舉可以預期政府還是會持續挹注公務預算，只是撥多撥少的差別，這種財政操作充斥了選舉考量、政治討好的型態，是「短視」的。依靠不穩定、非常態」的財源來挹注健保操作，到底還能持續幾年？

林雅惠表示，政府要坦然面對「收支失衡」的問題，最重要還是要讓總額談判回歸科學和理性，同時也要檢討現行的財務跟協商運作機制。