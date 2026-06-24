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明年健保總額破兆元時代來了 醫界極力爭取5.5%成長率力拚為醫護加薪

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
衛福部社保司正式提出明年健保總額成長率高、低推估範圍，低推估為2.619%，高推估為最高上限5.5%。本報資料照片
衛福部社保司正式提出明年健保總額成長率高、低推估範圍，低推估為2.619%，高推估為最高上限5.5%。本報資料照片

台灣邁入高齡化社會，國人就醫率不斷成長，今年健保總額成長率達5.5%，總金額9883億元，若加入公務預算挹注，已達「兆元經濟」規模。至於，明年健保總額成長率，衛福部健保會今討論「116年度全民健康保險醫療給付費用總額範圍」草案，社保司提出明年成長率高、低推估範圍，低推估為2.619%，高推估為最高上限5.5%，金額將達1兆149億5500萬至1兆434億4900萬元，衛福部將彙整後報行政院，預計7、8月正式核定。

台灣醫務管理學會理事長洪子仁說，在此代表醫界發出最懇切且強烈的呼籲，對於明年全民健康保險總額預算成長率，建議健保會委員們能支持採納5.5%的高推估方案。

這幾年台灣經濟成長率表現亮眼，半導體與高科技產業的蓬勃發展，讓全世界看見台灣的硬實力。洪子仁說，然而，在經濟繁榮的背後，我們必須嚴肅思考國人的健康指標與醫療韌性，是否能跟上經濟發展的腳步？如果我們只以低標來看待健康投資，無異於在掏空未來的醫療國安。

因此面對新一年度的健保總額審議，以下三點理由，是我們建議以5.5%高推估率的關鍵理由。第一、經濟高度發展，應轉化為提升「醫療財務韌性」的實質後盾，目前台灣經濟繳出漂亮的成績單，政府與社會應把經濟紅利實質回饋於國人健康保護。

長期以來，台灣的經常性醫藥衛生支出（CHE）占GDP比重不僅遠落後於多數OECD國家，甚至也低於鄰近的南韓。近年來全球通貨膨脹、醫療物價指數飆升，各種醫材與營運成本大幅增加。唯有拉高健保總額成長率至5.5%，才能為醫療院所注入實質的財務韌性，讓醫院免於在生存線上掙扎。

我們必須扭轉過去健保「低成本、過度緊縮」的舊思維轉型邁向「投資健康、賦能醫療」新紀元，確保在面對未來的未知疫病衝擊時，我們的醫療體系能穩如泰山，發揮最大的健康保護力。

第二，穩固醫療體系核心，才有能力持續為所有包括護理人員在內的醫事人員加薪。洪子仁說，過去幾年全台醫療機構面臨前所未有的「醫護人力荒」與出走潮，這不僅是單一醫療層級的挑戰，更是動搖國本的危機。當科技業與其他產業祭出高薪搶人，我們必須有足夠的資源來留住第一線的醫護人才。

唯有健保總額達到5.5%高推估，醫療機構才有能力持續為所有包括護理人員在內的醫事人員加薪，而非僅是依賴短期、一次性的津貼補貼。合理的健保預算成長率是穩定醫療勞動環境的基本門檻，如果最終落入2.6%的低推估，無異讓這幾年往正向發展的醫療環境再度落入醫療困境。

第三、加速新藥新科技納保，終結「因病而窮」的自費困境。洪子仁說，隨著醫療科技日新月異，許多突破性的救命療法相繼問世。但台灣民眾在面對癌症、罕見疾病時，往往苦等健保給付最新療法的「新藥科技」，這段漫長的等待不僅讓台灣癌症五年存活率落後於日本與南韓，無法與國際間的標準治療接軌，更讓許多病患與家屬被迫面臨「高額自費」沉重經濟壓力，甚至因病而窮。

「這絕對不是一個經濟高度發達國家該有的現象。」洪子仁指出，唯有核定5.5%的高推估，健保才有足夠的財務韌性與底氣，加速將國際最先進的新藥、精準醫療與新科技納入健保給付，真正實踐健康平權的理念，大幅減輕民眾的自費負擔，讓每個生命都能得到最及時且公平的照護。

洪子仁說，核心觀點是健保總額若只給2.6%低推估，充其量是勉強維持現狀，但在通膨壓力下會讓實質醫療品質倒退；只有5.5%高推估才是真正體察民意、將經濟發展果實投資於健康的正確決定。

健保已經到了必須大刀闊斧轉型的十字路口。我們絕不能一邊享受經濟與科技發展的果實，一邊卻讓守護國人生命的醫療體系在資源匱乏中苦撐。懇請健保會全體委員及政府相關部門展現魄力，支持2027年健保總額成長率5.5%高推估，讓充沛的健康投資成為台灣社會與經濟持續發展最強大、最安定的後盾。

社區醫院協會理事長朱益宏說，健保總額成長率還需要送交行政院國發會精算，往年國發會也不是照單全收，也有可能打折，這就看政府的誠意。但醫界高度期待成長率應為高推估。

朱益宏指出，多年來，醫院醫療支出長期被低估，健保總額投入不足，才出現低薪、血汗等醫療工作環境惡化的問題，造成醫護人力流失。但去年、今年健保總額成長率都為最高5.5%的情形下，讓健保點值每點平均約為一元，希望政府持續挹注健保資源，並適時提高健保醫療點數，解決醫界長期低薪、血汗等問題。

衛福部 健保

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