傳吳明賢「三根心臟動脈皆堵塞」 醫曝預防關鍵：一根塞住就很嚴重

台大醫學院院長吳明賢23日清晨疑似因心肌梗塞，到院前無呼吸心跳（OHCA）被救護車送至住家附近北醫附醫急診急救，又轉回台大總院上葉克膜治療。醫界盛傳他有三條血管都遭堵住，但院方並未證實。對此，高雄縣醫師公會理事長王宏育說，吳院長病情外界尚不清楚，須尊重其家屬，至於OHCA病人，約8至9成為心肌梗塞導致，預防關鍵是控制低密度膽固醇。

王宏育指出，OHCA案例中約8至9成為急性心肌梗塞，其餘一至兩成為大面積腦出血，預防心肌梗塞，必須控制低密度膽固醇，過去國內低密度膽固醇治療用藥「史汀類藥物」（Statin）開立門檻高，他向健保署爭取預算，盼放寬用藥標準，讓更多病人低密度膽固醇數值及早獲得控制，減少心肌梗塞發作機率，他利用藥物控制搭配生活習慣改善，將低密度膽固醇數值控制在15mg／dl，遠低於正常值130mg／dl。

心臟本身是靠三條主要的「冠狀動脈」來供應氧氣與養分，這三條血管分別為左前降枝、左迴旋枝與右冠狀動脈。醫界盛傳吳明賢的三條主要冠狀動脈皆發生堵塞，但未獲證實。

王宏育指出，心臟動脈塞住一條就很嚴重，恐影響心臟運作效率及平衡，尤其連接左心室，負責將血液輸至全身的主動脈，一旦堵塞風險極高，恐導致病人猝死，負責將血液輸至肺部的右冠狀動脈，若大面積堵塞，仍可能引發危險，臨床上病人單純一根動脈組塞，至三根動脈全塞的案例皆有。

除服藥控制低密度膽固醇外，王宏育說，改變生活習慣也是降低心臟事件風險關鍵，他常在診間提醒病人不可單靠吃藥，一定要配合多運動、規律生活習慣，要吃得健康、睡得好、遠離菸酒，還要有朋友可聊天抒發心情，有心事時不要悶在心中，累積壓力，應調適身心健康，設法達到心平氣和、知足常樂境界，「即使生活苦悶，也要設法苦中作樂。」