日本知名「日清泡麵」摻樹脂片急回收28萬盒 食藥署：國內未輸入

日本消費者廳日前發布回收訊息，知名業者「日清泡麵」產品「日清ソース焼きそばカップ チキンスープ付き」因產品摻入合成樹脂片，緊急回收已販售的28萬7376盒。對此，我國衛福部食藥署指出，近3年內國內並未輸入與回收產品同批次產品，提醒民眾赴日旅遊應避免購買及食用這批問題產品，食品業者也應避免輸入疑慮產品。

日本回收這批產品為「日清ソース焼そばカップ チキンスープ付き」，為每盒重量104公克泡麵，販售日期為今年3月11日至6月16日間，有效期限為2026年9月10日。食藥署於國外消費紅綠燈公布這項警訊，因這批回收產品，截至6月22日止查無查驗紀錄，因此判定為「綠燈」。

食藥署食品組簡任技正廖姿婷指出，經查食藥署邊境查驗自動化管理資訊系統（IFI），以本次產品相關關鍵字「燒／醬／炒麵及日清／Nissin」，搜尋中、英文品名、商標（牌名），近3年並無與回收產品相同批次，即有效日期為2026年9月10日之產品。

食藥署提醒，民眾如赴日本旅遊，應避免購買及食用問題食品，業者應避免輸入疑慮產品，若有輸入或使用類似或疑似回收警訊產品或相關產品，應立即向外國原廠、出口廠商或國內供應商查證，並依自主管理原則，主動暫停該等疑慮產品之販售或使用，若獲原廠或供應商通知已輸入產品為需回收產品，應立即主動下架回收，通知消費者退換貨，並通知公司所在地衛生單位與食藥署。