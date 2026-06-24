明起變天！ 颱風牽引、鋒面南下 西南部下到「紫爆」

海上雙颱共舞確定不會直接影響台灣，只不過降為中颱的米克拉在掃過東部外海時，也把北方滯留鋒面稍微牽引往台灣靠近，導致週四開始全台連下三日大雨，尤其是中南部地區位於迎風面，可能有短延時豪雨發生。

中央氣象署預報員黃恩鴻表示，今日台灣持續受到太平洋高壓影響，各地晴朗穩定、高溫炎熱。只不過好天氣持續不了太久，明日隨著台北逐漸北上，牽動北方鋒面南下、西南風逐漸增強。週四一直到週六，全台降雨情形變得明顯。

黃恩鴻指出，週四南部可能出現短延時豪雨、一整天不定時短暫陣雨及雷雨，尤其高屏山區累積雨量恐達紫爆。其餘地區則是午後對流發展旺盛，山區有局部大雨機率。

黃恩鴻說，週五持續受鋒面影響，整個西半部地區有短延時豪雨機率。東半部、山區午後要留意局部大雨。換言之，週四到週六全台天氣不穩定，尤其是南部地區降雨明顯。

得等到週日，水氣逐日減少，不過南部地區位於迎風面仍有短暫陣雨。下週一至週二，各地天氣回穩，轉變為夏季天氣型態，降雨以午後雷陣雨為主。

而目前位在台灣東南側約400公里外的米克拉颱風，強度已經減弱到中颱下限，持續朝北方轉東北方向前進，在接觸到日本南部海面前，有機會就降級為溫帶氣旋。

黃恩鴻表示，由於週五左右，米克拉靠近日本時，將會與北側鋒面合併，因此影響範圍相當廣，從日本南部到中部都會有明顯降雨，到日本旅遊的民眾要特別留意。