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去日本注意！ 米克拉颱風影響 明天國籍航空異動1次看
米克拉颱風今逐漸北上，東半部有零星降雨，明天受外圍環流影響，全台有雨，南部防短延時豪雨，預估周四最接近台灣。華航表示，受到颱風影響，明天2架桃園往返沖繩航班提前及放大機型，長榮航空往返日本航空恐異動。
華航表示，受米克拉颱風影響，華航明（25）日CI122／CI123桃園往返沖繩航班提前及放大機型，
後（26）日將視颱風路徑變化陸續更新航班動態，建議旅客利用華航網站、下載Mobile APP或使用行動簡訊提醒功能，查詢確認最新航班異動資訊。
長榮航空表示，受颱風米克拉影響，近日部分往返日本航班時間可能異動，建議旅客前往機場前預先查閱「航班到離動態」取得最新航班動態；星宇航空、台灣虎航則目前沒有航班異動。
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