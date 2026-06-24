去日本注意！ 米克拉颱風影響 明天國籍航空異動1次看

近日台中出現顧客誤食含有小蘇打的鬆餅後，出現身體不適送醫的案例。生活達人陳映如近日在臉書分享，看完新聞不少人紛紛好奇「小蘇打到底可不可以吃」。對此她表示，小蘇打其實是許多人生活中的常見用品，但因用途不同，使用方式也必須清楚區分，否則可能帶來健康風險。

2026-06-24 12:53