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甘藷策略聯盟力量大 收購價、外銷量成長驚人

中央社／ 台北24日電

農業部農糧署推動國產雜糧產業發展，於民國109年輔導成立甘藷產業策略聯盟，果然團結力量大，聯盟統計，到115年，甘藷（地瓜）契作面積、收購價格及外銷量都成長驚人。

2026台北國際食品展今天在台北南港展覽館登場，「台灣甘藷產業策略聯盟」也設攤，陳列近年研發的各種甘藷加工食品，並發表聯盟成立5年來的成果。

農業部次長胡忠一接受媒體聯訪說，過去甘藷業者都是自行生產、自行行銷，農糧署在109年10月，輔導業者成立「甘藷策略聯盟」，透過合作、垂直整合與水平整合，甘藷得以達成百分之百利用，不僅可作為飼料，也可加工成食品，並延伸為生化原料。

胡忠一說，相較過去僅以生鮮方式銷售，聯盟成立後使甘藷產品具備更高附加價值，並拓展至國際市場，提升產業整體效益，近年甘藷加工品外銷量約2000噸，生鮮甘藷已出口至香港與新加坡，合計約400噸，由於完成加工後產品不再侷限於國內市場，能進一步銷往歐洲、美洲、亞洲各國。

甘藷策略聯盟統計，110年至115年，聯盟成員主要契作業者的平均收購價格由每公斤約新台幣8.8元提升至15.8元，契作面積由1500公頃增加至3200公頃，年度出口量也由595公噸成長至2100公噸，成長驚人。

甘藷策略聯盟說，台灣甘藷的品質佳，已出口至日本、韓國、東南亞，並進入歐洲、美洲與澳洲等國際市場，連韓國、香港的麥當勞都採購。

胡忠一說，甘藷是深具台灣在地特色的農產品，過去常被視為傳統作物，但在加工技術、冷鏈物流、品牌行銷與國際通路的共同推動下，已逐漸轉型為兼具健康、便利、文化與永續價值的新世代農產業。

食品展現場也展出各種甘藷加工品，包括「台灣地瓜乾」、「薯職人地瓜米球」、「金磚地瓜派」與「墨西哥地瓜脆片」、「鮮甘藷魚麵」、「甘葉素」、「冰烤地瓜」、「野菽家地瓜堅果營養棒」、「台灣甘藷海苔脆片」等。

農業部 農糧署 胡忠一

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