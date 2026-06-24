廢水染白排水路 新北環保局開罰鶯歌某豆腐乳工廠

新北市環保局今天接獲民眾通報，鶯歌區中正三路一帶水體被染白，環保局派員趕赴現場稽查，當場查獲當地一家食品豆腐乳加工廠因廢水處理設施維護不佳，導致作業廢水影響排水路水體品質。現場進行簡易測試廢水水質，檢測結果數值明顯偏高，已違反水汙染防治法規定，環保局依法告發並命其停止排放及限期改善，業者將面臨最高300萬元罰鍰。

環保局表示，稽查人員接獲通報後立即動員前往，並會同鶯歌區清潔隊沿著排水路追查汙染來源，最終查獲當地一家豆腐乳製造加工廠。

經調查，該廠雖設有油水分離槽，但因長期未妥善維護及定期清理，導致處理效能不佳，作業產生的廢水直接流出影響地面水體水質。環保局除依違反水汙染防治法告發，當場要求立即停止排放廢水，並限期於115年7月10日前完成周遭環境改善與清理。

環保局呼籲，環境守護需要全體市民共同努力，民眾如於新北市境內發現任何環境汙染情事或水色異常，請立即撥打1999市政服務專線進行通報，以利稽查人員於第一時間趕赴現場揪出汙染源。