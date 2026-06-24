國旅平日補助9月上路 8月提前抽生日禮金、還能免費暢玩遊樂園

為鼓勵民眾平日出遊，交通部觀光署推5大平日國旅補助，民眾平日住1晚可補800元，第2晚1200元，最高補助2000元，同時還獲得2000元點數，免費去遊樂園玩。交通部觀光署副署長黃荷婷今表示，若立法院於6月底通過預算，最快9月上路，其中生日補助規畫提前於8月抽籤。

為帶動旅客在平日出遊，觀光署規畫「觀光雙輪驅動方案」，預算34.6億元提供5大優惠方案，包含平日住宿最高補貼2000元、生日住宿券1200元、遊樂園留宿、企業員工國內旅遊獎勵及Taiwan PASS優惠，但中央今年度總預算迄今仍卡在立法院。

黃荷婷今出席「再回遊樂園 歡樂同學會」記者會，會後接受聯訪時表示，平日國旅優惠補助預算還卡在立法院，盡管預算已審查完畢，仍待二讀、三讀通過，盼立法院盡快通過預算，若順利於6月底通過，最快9月平日國旅補助就能上路，暑假7、8月期間進行行銷宣傳，並提前於8月進行生日補助金抽籤，讓民眾能提前規畫出遊行程。

其中，「遊樂園留宿」也涵蓋在平日國旅補助範圍。黃荷婷說明，只要民眾住宿即可獲得點數，與平日國旅住宿補助一樣，第1晚補助800元，同時獲得800點，第2晚補助1200元、獲得1200點，民眾最高可享補助2000元、2000點數。

民眾可利用獲得的點數，折抵包含九族、六福村、雲仙、麗寶、西湖、義大、小人國、劍湖山、衫林溪等遊樂園門票，每個遊樂園門票換取點數不同，部分可折抵得到門票優惠，部分甚至可利用點數免費入園，像是麗寶樂園800點可換1張門票，有些遊樂園800點可換2張。

而業者可用點數向觀光署申請補助，每點0.65元，以麗寶樂園來說，等於觀光署補助業者每人650元。

觀光署今天舉辦「再回遊樂園 歡樂同學會」活動，各家主題樂園紛紛端出消暑強檔，像是九族文化村歡慶40周年，正式解鎖全新「水上劇院」，入園全面享特惠價880元；劍湖山世界主打水陸一票暢玩，當月壽星更享有免預約快速通關與專屬生日禮。

頑皮世界祭出「一票玩三園」狂歡，能同時暢玩動物園、遊樂園與夏季水樂園；麗寶樂園渡假區推出「海陸空三選二」999元。

黃荷婷表示，統計2024年至2025年止，遊樂園增加26萬人次，整個趨勢有往上升的趨勢，全台遊樂園共25家，都在推層出新，希望有好的遊樂設備，讓每個遊客都玩得開心。

2026年主題樂園「時空膠囊」暑假方案，遊樂園名單包含野柳海洋世界、雲仙樂園、小人國、小叮噹、六福村、尚順育樂世界、溪湖度假村、東勢林場、九族文化村、劍湖山、柳營尖山埤度假村、頑皮世界、義大、綠舞莊園、遠雄海洋公園、原生應用植物園。