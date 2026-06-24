全台首間台鐵便當體驗店落腳鳳山 30日開幕販售

全台首間「台鐵便當體驗店」位於鳳山火車站，台鐵與策展團隊今天舉辦導覽活動，展期將於30日開始，屆時將限量販售特色便當，盼使民眾更加認識台鐵便當並共享回憶與品嘗幸福滋味。

此次展覽策展單位為鴻梅文創志業公司，身為公司專案總監及策展人的王詩鈺說明，此次常態展展名「出發！Bento All Right！」，是引用駕駛員出發口號，並規劃3個主要展區，分別為「看見風景」、「擁抱溫度」及「嚐見幸福」，民眾屆時可於每天上午11時至下午5時到場看展。

王詩鈺表示，3個展區規劃內容讓民眾化身台鐵便當幕後角色，依循時代軌跡探索鐵路便當的國民記憶，並走入台鐵餐務室，認識一份便當背後的重要推手，以及透過食材卡等互動設計與台鐵司機員駕駛艙角度的紀錄影片，構成串連視覺、聽覺、味覺、觸覺與嗅覺等五感的體驗旅程。

「台鐵便當最大特色，就是幾乎每個台灣人都吃過」，王詩鈺說，台鐵便當陪伴台灣走過近80年歷史，好滋味常被大家戲稱「台鐵是被便當耽誤的火車公司」，台鐵便當承載台灣飲食記憶與文化特色，在國際上則為台灣飲食文化及便當文化重要代表之一，希望透過展覽讓民眾更加認識台鐵便當，以及便當如何承載在地飲食文化，同時共享跨時代的飲食記憶與品嘗美好滋味。

曾任台北餐廳經理的李玉霞與前台北餐廳領班黃明珠，2人作為台鐵便當幕後重要推手，也出席活動並分享過往投入台鐵便當工作的經驗與歷程，其中，李玉霞為研究便當自費新台幣100萬元赴日學習，她笑著說，「把老公的錢拿去研究，是私器公用，誤打誤撞打起品牌」，而黃明珠則是曾經一天要處理2、3000片排骨，「手都腫起來，就是希望保存這個人情味。」

台鐵公司附業營運處科長彭綉珠表示，鳳山火車站於30日開幕時，將販售多個特色便當，包含復刻「懷舊排骨菜飯便當」，以及限量販售50份「懷舊排骨菜飯鋼盒便當」，另全台屆時將有多個販售點，將響應販售「懷舊排骨菜飯便當」。

彭綉珠補充，此次先行開幕一樓「體驗店」，二樓及三樓將規劃為媽媽教室、課程體驗、地方創生及餐廳等空間，合計三樓的「體驗館」預計於民國119年完工。