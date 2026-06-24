快訊

千萬獎金充公…頭獎冒領案國稅局找到真中獎人 1原因錯身而過

涉詐1455萬助理費…高雄議員黃紹庭獲緩刑定讞 將被解職、不得爭取連任

50歲前防癌必看！營養師示警「六大生活習慣立刻改掉」：恐誘發癌細胞變異

聯合新聞網／ 綜合報導
營養師珊珊在臉書提醒大家，有些壞習慣你可能天天都在做，卻根本不知道正在滋養體內的癌細胞！ 示意圖／ingimage
營養師珊珊在臉書提醒大家，有些壞習慣你可能天天都在做，卻根本不知道正在滋養體內的癌細胞！ 示意圖／ingimage

如果不想在五十歲前罹患癌症，請馬上停止做這六件事！看過五千份健檢報告營養師珊珊在臉書提醒大家，有些壞習慣你可能天天都在做，卻根本不知道正在滋養體內的癌細胞

第一、使用不合格的塑膠容器或微波食品

珊珊營養師表示，在微波高溫下，劣質塑膠會釋放塑化劑，這類環境荷爾蒙會干擾內分泌，進而誘發細胞異常增生。

第二、攝取燒烤焦黑的部分

珊珊營養師提醒，肉類只要烤焦就會產生一級致癌物，直接攻擊你的DNA，所以愛吃烤肉的人一定要克制。

第三、長期熬夜不睡覺

除了飲食容器，生活作息與習慣也至關重要。珊珊營養師指出除了飲食容器，生活作息與習慣也至關重要。關鍵不在於電子輻射，而是熬夜本身。世界衛生組織早已將熬夜列為致癌因素，因為這會徹底破壞夜間的細胞修復機制。

第四、飲用放在車上曝曬的瓶裝水

這是許多人會忽略的習慣之一，然而塑膠瓶經過高溫曝曬會釋放微塑膠與化學物質，長期喝進體內不僅會造成肝腎負擔，還會引發慢性發炎。

第五、進食過於頻繁 天天吃精緻飲食

珊珊營養師強調這是她認為最危險、最容易被忽視的一點。她指出，癌細胞最愛的燃料就是葡萄糖，當你一天吃五、六餐，點心與手搖飲不離手，讓身體持續處在高血糖狀態時，就是在幫癌細胞打造最完美的滋養環境。很多人以為少量多餐很健康，卻沒意識到頻繁攝取精緻糖分，其實是在提供癌細胞源源不絕的能量。

第六、忽視身體長期慢性發炎

如果你天天吃外食、炸物，健檢報告出現滿滿紅字卻不重視，這就是健康的重大隱憂，癌症的源頭通常都是身體長期慢性發炎的結果。珊珊營養師呼籲，以上這六個習慣如果中了，應盡快調整飲食與作息。

癌細胞 營養師 健檢報告 熬夜 癌症

延伸閱讀

女性別輕忽便祕、小腹凸 醫師警：卵巢癌年輕化趨勢…半數確診已晚期

達文西手術爭議延燒 卵巢癌復發該如何治？婦癌權威：開刀清乾淨最重要

老得快不是沒原因！網點名6大「加速老化行為」，你也每天犯？

吃對油瘦小腹！日本名醫建議「多做一件事」燃燒頑固腹部脂肪

相關新聞

媲美龍蝦肉！菜販揭「黃如意」1公斤飆1194元 網：月初3條才50元

被封為「最強菜販」的新北市新莊公有市場菜販廖炯程，23日查看台北農產運銷公司交易行情時發現，有「黃如意」之稱的黃櫛瓜，上價竟飆至每公斤1194.6元。若以批發市場常見的10公斤裝換算，一箱價格逼近1萬2000元，讓他驚呼「這蔬菜價格已經媲美海鮮龍蝦肉的存在了」。

50歲前防癌必看！營養師示警「六大生活習慣立刻改掉」：恐誘發癌細胞變異

如果不想在五十歲前罹患癌症，請馬上停止做這六件事！看過五千份健檢報告的營養師珊珊在臉書提醒大家，有些壞習慣你可能天天都在做，卻根本不知道正在滋養體內的癌細胞！

大谷翔平挨批！真美子產後4個月懷二寶 婦科醫：最好隔18個月

洛杉磯道奇日籍球星大谷翔平日前宣布與妻子真美子迎來第二個孩子誕生，升格二寶爸。夫妻透過社群平台分享新生兒照片，並以文字表達迎接新生命的喜悅，不過由於第二胎與去年出生的第一胎年齡僅相差約14個月，在日本引發「年子」話題與產後再懷孕時機的討論。對此，婦產科醫師指出，從醫學觀點來看，一般建議兩次懷孕最好間隔約18個月，讓母體有較充足恢復時間。

鹽酥雞配珍奶只排第2！醫揭「讓腎臟最崩潰組合」冠軍讓網友全看傻

現代人三餐外食比例高，便利與口感往往成為首要考量，但若長期選擇高鹽、高糖、高磷飲食組合，可能讓腎臟負擔加重。醫師吳政哲整理出「讓腎臟最崩潰的外食組合」排行榜，引起不少網友討論，其中最令人意外的冠軍組合，竟是「泡麵加布丁，而且還把湯喝完」。

顧客吃「小蘇打粉鬆餅」送醫！達人揭關鍵：食用級也要注意

近日台中出現顧客誤食含有小蘇打的鬆餅後，出現身體不適送醫的案例。生活達人陳映如近日在臉書分享，看完新聞不少人紛紛好奇「小蘇打到底可不可以吃」。對此她表示，小蘇打其實是許多人生活中的常見用品，但因用途不同，使用方式也必須清楚區分，否則可能帶來健康風險。

布丁生乳捲混進塑膠碎片！亞尼克認疏失：操作力道控制不當

知名甜點品牌亞尼克近日與統一布丁推出的聯名商品「三顆布丁生乳捲」，驚傳疑似混入塑膠碎片，引發消費者對食品安全的擔憂。一名媽媽在Threads發文表示，她在超商購買該款蛋糕後，切給孩子食用時發現口中有異物，吐出後竟是一塊印有字樣的塑膠碎片，疑似為布丁容器的碎片，讓她直呼「如果是小小孩吞下去就慘了」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。