50歲前防癌必看！營養師示警「六大生活習慣立刻改掉」：恐誘發癌細胞變異

如果不想在五十歲前罹患癌症，請馬上停止做這六件事！看過五千份健檢報告的營養師珊珊在臉書提醒大家，有些壞習慣你可能天天都在做，卻根本不知道正在滋養體內的癌細胞！

第一、使用不合格的塑膠容器或微波食品

珊珊營養師表示，在微波高溫下，劣質塑膠會釋放塑化劑，這類環境荷爾蒙會干擾內分泌，進而誘發細胞異常增生。

第二、攝取燒烤焦黑的部分

珊珊營養師提醒，肉類只要烤焦就會產生一級致癌物，直接攻擊你的DNA，所以愛吃烤肉的人一定要克制。

第三、長期熬夜不睡覺

除了飲食容器，生活作息與習慣也至關重要。珊珊營養師指出除了飲食容器，生活作息與習慣也至關重要。關鍵不在於電子輻射，而是熬夜本身。世界衛生組織早已將熬夜列為致癌因素，因為這會徹底破壞夜間的細胞修復機制。

第四、飲用放在車上曝曬的瓶裝水

這是許多人會忽略的習慣之一，然而塑膠瓶經過高溫曝曬會釋放微塑膠與化學物質，長期喝進體內不僅會造成肝腎負擔，還會引發慢性發炎。

第五、進食過於頻繁 天天吃精緻飲食

珊珊營養師強調這是她認為最危險、最容易被忽視的一點。她指出，癌細胞最愛的燃料就是葡萄糖，當你一天吃五、六餐，點心與手搖飲不離手，讓身體持續處在高血糖狀態時，就是在幫癌細胞打造最完美的滋養環境。很多人以為少量多餐很健康，卻沒意識到頻繁攝取精緻糖分，其實是在提供癌細胞源源不絕的能量。

第六、忽視身體長期慢性發炎

如果你天天吃外食、炸物，健檢報告出現滿滿紅字卻不重視，這就是健康的重大隱憂，癌症的源頭通常都是身體長期慢性發炎的結果。珊珊營養師呼籲，以上這六個習慣如果中了，應盡快調整飲食與作息。