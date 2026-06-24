台北國際食品展登場 拉美館集結友邦美食促雙邊合作

2026台北國際食品展今天登場，拉丁美洲館集結友邦貝里斯、瓜地馬拉以及巴拉圭的26家廠商參展，帶來農漁產、風味食品以及互動體驗活動，期望讓台灣民眾更認識友邦，並進一步拓展雙邊貿易合作。

「2026台北國際食品展」24日至27日登場，中美洲經貿辦事處攜手貝里斯、瓜地馬拉與巴拉圭於今天上午為「拉丁美洲館」開幕，外交部常次葛葆萱、經濟部次長何晉滄、瓜地馬拉駐台大使艾特維（Luis RaúlEstévez López）、貝里斯駐台大使梅凱瑟（KatherineVanessa Meighan）、巴拉圭駐台大使傅達耀（DaríoFilártiga Ruiz Díaz）等出席。

中美洲經貿辦事處主任詹朝富表示，拉丁美洲友邦擁有豐富天然資源與優質農漁產業，近年在產品精緻化、品牌化及國際市場布局等方面持續受到關注此次透過「拉丁美洲館」參展，不僅希望讓更多台灣民眾與業者認識友邦食材與食品，也期待進一步拓展雙邊食品貿易及餐飲合作機會。

今年集結3國共26家廠商及經貿推廣單位參展，瓜地馬拉帶來白蝦、咖啡、辣醬、夏威夷豆及黑檸檬茶等產品。貝里斯展出海苔、海鮮及可可等產品，其中Marie Sharp's 辣椒醬更是貝里斯最具代表性的國民品牌之一。巴拉圭則主打牛肉，近年在台灣餐飲與零售市場能見度持續提升。

展覽期間，「拉丁美洲館」主舞台將安排多場產品推介活動，同時邀請 ABV Bar & Kitchen 團隊帶來「沉浸式料理體驗會」，以友邦食材打造多道創意料理。

此外，活動期間也安排飯店主廚進行現場料理示範，融合中西式烹調手法，搭配巴拉圭牛肉與貝里斯辣椒醬等食材，推出包含「藤香脆椒野米菲力」、「酸辣牛肉鮮蔬捲」及「枝竹老滷犇牛煲」等菜色。

除精彩美食體驗外，現場也規劃互動活動，民眾只要按讚辦事處社群平台，即可參加「食材對對碰」擲骰子遊戲，在趣味互動中認識友邦農漁產品，還有機會將多樣精美好禮帶回家。