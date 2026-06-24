男肝硬化腹水嚴重 兒子捐肝救父開刀前一刻獲大愛器官捐贈

在市場做生意的陳姓男子一年多前被診斷肝硬化，嚴重腹水讓他身體極度不適，醫師評估只有肝臟移植才能治癒，然而就在其子決定捐肝及手術的前一刻獲大愛器官捐贈，經林口長庚醫院努力，術後穩定復原。他表示，會帶著這份無私的大愛，勇敢地活下去。

六月是全國器官捐贈宣導月，為提升民眾對器官捐贈與預立醫療決定的認識，林口長庚22日至25日在兒童大樓一樓大廳舉辦「讓愛航行，生聲不息～器官捐贈宣導週」系列活動，由副院長林永昌、器官移植中心主任詹昆明及院內醫療照護團隊推廣器捐、預立安寧緩、醫療意願及預立醫療決定觀念，陳先生德兒子也在活動現身感謝捐贈者及分享經驗。

回顧病程，陳先生的兒子為了讓父親盡快好轉，決定活體器官捐贈，移植手術日期都安排好了，結果在手術前夕接到院方通知「有大愛肝臟捐贈的機會」。那一刻，他們雖然有獲得希望的歡欣與激動，但也夾雜著淡淡悲傷，因為重生機會的背後代表另一個家庭正承受著失去至親的巨大悲痛。

陳先生因還在加護病房休養，他的兒子代表他出席活動向捐贈者及其家屬致謝，並表示「雖然我與捐贈者素昧平生，但我絕對會帶著這份無私的大愛，好好、勇敢地活下去」；他的兒子們也說，這份可遇不可求的重生禮物讓全家人無比感恩，現身響應宣導週活動，就是希望讓這份跨越陌生人的無私大愛被更多人看見，共同見證生命的偉大與溫暖。

林口長庚器官移植中心詹昆明主任表示，近年衛福部推「線上簽署」平台，免去以往跑醫院填紙本或插健保卡的繁瑣流程，民眾只需拿出手機輸入身分證與健保卡號，幾分鐘內即可完成健保卡註記，讓科技使大愛更即時、輕鬆地傳遞。

緩和醫療委員會主席、副院長林永昌表示，政府積極推動全民ACP預立醫療照護諮商，去年5月已擴大健保給付對象，林口長庚醫院也與為愛前行社會福利基金會合作，針對特殊弱勢對象全額補助意願人及家屬諮商費用，保障弱勢對象醫療自主權益，希望帶動更多人認識病人自主權利法的精神及用意。