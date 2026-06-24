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要命海洋弧菌！北港媽祖醫院本月出現6例 連處理吳郭魚也中鏢

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
中國醫藥大學北港附設醫院最近接連被魚蝦海鮮刺傷，感染海洋弧菌的民眾送醫，一名李婦手部出現嚴重紅腫並發燒畏寒，甚至接受手術治療，醫師呼籲不可輕忽小傷。記者蔡維斌／攝影
中國醫藥大學北港附設醫院最近接連被魚蝦海鮮刺傷，感染海洋弧菌的民眾送醫，一名李婦手部出現嚴重紅腫並發燒畏寒，甚至接受手術治療，醫師呼籲不可輕忽小傷。記者蔡維斌／攝影

輕微刺傷險要命！雲林縣北港鎮最近接連發生民眾殺魚時被魚鰭刺傷引發致命重症，李姓婦人端午節處理一條吳郭魚，不慎刺傷，傷口迅速紅腫並發燒畏寒，半夜緊急送醫，檢查為海洋弧菌感染，經手術尚住院治療，中國醫藥大學北港附設醫院本月就出現六例，醫師提醒海洋弧菌致命率高，千萬別忽略小小刺傷，最好及早就醫。

北港65歲李姓婦人，端午節到北港牛墟買吳郭魚回家處理，不慎手指遭魚鰭割傷，認為只是小傷，簡單沖洗包紮，未料，當晚紅腫並迅速擴散至手臂，伴隨劇烈疼痛、發燒畏寒，深夜緊急送中國醫藥大學北港附設醫院急診。

經檢查係遭海洋弧菌感染，因感染持續惡化，馬上施予抗生素治療，並進一步進行筋膜切開手術，直至目前已6天仍住院醫治中。醫院說，光6月迄今就已有6例類似病例，患者均在處理海鮮時，遭刺傷或割傷受感染。

醫師陳健榮表示，李婦是處理吳郭魚時受傷，診斷為海洋弧菌感染，俗稱「創傷弧菌」，臨床常見為第一型菌種，進展快速、破壞力強，又被稱為「噬肉菌」，一旦感染很快出現紅腫、劇烈疼痛或水泡、皮膚壞死，若未及時治療可能引發敗血症，嚴重者被迫截肢，甚至休克或死亡風險。

一般人認為海洋弧菌只存在海水，但據了解，海洋弧菌也會隨著水流、魚貨運輸或環境交雜例如半淡鹹水養殖，導致淡水養殖環境或魚類體表也可能會帶有此菌。過去曾發生有人清理水族箱，不慎被大型觀賞魚刺傷，也一樣受感染。

因此，醫師提醒，處理海鮮要提高警覺，最好配戴防刺厚手套，避免被魚鰭、貝殼或蝦蟹尖銳外殼割傷；且盡量避免生食海鮮，因海洋弧菌怕高溫，約70度C以上持續5至10分鐘，即可有效殺菌，所以烹調最好全煮熟；身上有傷口也要避免接觸海水或處理生鮮海產，以降低感染機會。

醫院也呼籲，海鮮刺傷切勿認為小傷，僅自行沖水或簡單敷藥，一旦出現異常紅腫、發燒、劇痛等症狀，應立即就醫，以免延誤治療時機，造成嚴重併發症。

中國醫藥大學北港附設醫院最近接連被魚蝦海鮮刺傷，感染海洋弧菌的民眾送醫，一名李婦手部出現嚴重紅腫並發燒畏寒，甚至接受手術治療，醫師呼籲不可輕忽小傷。記者蔡維斌／攝影
中國醫藥大學北港附設醫院最近接連被魚蝦海鮮刺傷，感染海洋弧菌的民眾送醫，一名李婦手部出現嚴重紅腫並發燒畏寒，甚至接受手術治療，醫師呼籲不可輕忽小傷。記者蔡維斌／攝影

北港 中國醫藥大學

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