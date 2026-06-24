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日清泡麵混異物回收28.7萬份 食藥署：未輸入台灣
日本大廠「日清食品」出品的泡麵受歡迎，官方近期宣布旗下一款產品混入合成樹脂片，緊急回收該批號約28.7萬份。食藥署今天表示，經查，問題產品近3年沒有申請輸入查驗紀錄。
根據衛生福利部食品藥物管理署公告，回收產品名為「日清ソース焼そばカップ チキンスープ付き」，有效期限至2026年9月10日，販售數量為28萬7376份。
食藥署22日在國外消費紅綠燈公布，日本消費者廳發布業者回收日清食品旗下一款泡麵產品，原因為產品有異物（合成樹脂片）混入。
食藥署食品組簡任技正廖姿婷告訴中央社記者，經查食藥署邊境查驗自動化管理資訊系統（IFI），以關鍵字「燒、醬、炒麵，及日清、Nissin」搜尋中、英文品名、商標（牌名），近3年並「無」與回收產品相同批次（有效日期2026年9月10日）的產品輸入查驗紀錄。
食藥署提醒民眾如赴日本旅遊，應避免購買及食用問題食品。此外，業者應避免輸入疑慮產品，若有輸入或使用類似或疑似回收警訊產品或相關產品，應立即向外國原廠、出口廠商或國內供應商查證，並依自主管理原則，主動暫停該等疑慮產品之販售或使用。
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