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116年健保成長率草案出爐 高推估達5.5％…健保總額將突破「兆元」

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
衛福部健保會今討論「116年度全民健康保險醫療給付費用總額範圍」草案，社保司提出明年成長率高、低推估範圍，低推估為2.619%，高推估為最高上限5.5%，衛福部將彙整後報行政院，預計7、8月正式核定。本報資料照片
衛福部健保會今討論「116年度全民健康保險醫療給付費用總額範圍」草案，社保司提出明年成長率高、低推估範圍，低推估為2.619%，高推估為最高上限5.5%，衛福部將彙整後報行政院，預計7、8月正式核定。本報資料照片

台灣邁入高齡化社會，國人就醫率不斷成長，今年健保總額成長率達5.5%，總金額9883億元，若加入公務預算挹注，已達「兆元經濟」規模。至於，明年健保總額成長率，衛福部健保會今討論「116年度全民健康保險醫療給付費用總額範圍」草案，社保司提出明年成長率高、低推估範圍，低推估為2.619%，高推估為最高上限5.5%，衛福部將彙整後報行政院，預計7、8月正式核定。

健保會執行秘書周淑婉說，根據「116年度全民健康保險醫療給付費用總額範圍」草案，明年總額成長率的低推估為2.619%，高推估成長率則為最高上限5.5%，據此試算，高、低推估方案，健保安全準備金為1.4個月及1.01個月，符合健保法規定1至3個月要求，不影響保費調漲。

由於昨天傳出台大醫學院長吳明賢OHCA送醫急救的事件，周淑婉說，醫界今天表達醫療環境的很累、很辛苦，今天會議中，醫界仍十分關心，醫事人力及薪資問題，希望能有整體的規畫，並透過公務預算加以挹注。除醫事人力、薪資外，民眾不希望提升保費下，健保財務應有相關配套及長遠規畫，期待政府應持續挹注公務預算。

另，醫界期盼衛福部強化及落實分級醫療，尤其應更加落實醫學中心下轉病人至地區、區域醫院，而行政院去年核定健保總額時，曾要求針對自費醫療強化管理跟監督，會議中委員們也具體要求衛福部提出作為。周淑婉說，衛福部長石崇良十分重視自費醫療管理，已交代醫事司跟健保署研議監督管理機制。

醫界認為醫療服務成本推估中，關於藥價年增率與現實採購藥品的情形，有所落差。周淑婉說，因大型醫療機構與單一診所的藥價有所不同，但此為依據主計總處的計算，而醫界希望能貼合實際採購的情形，社保司會納入檢討。

至於，吳明賢在意應提升救人科別的健保支付標準，周淑婉說，衛福部今年政策目標為承諾加速引進新藥新科技、提高兒童、急重難罕症的支付標準服務品質，針對人力缺乏的科別也特別補充醫事人力。

周淑婉說，明年健保成長率草案討論完畢後，經衛福部彙整後，就會呈報行政院做為參考，並由行政院正式核定總額成長空間，以往行政院在7、8月左右核定，再交由健保會於9月展開總額協商。

健保 衛福部

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