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2年捕獲逾400隻老鼠 高雄「米奇妙妙屋」私人透天厝成清理難題

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導
三民區光武路曾有4樓透天厝堆滿垃圾、老鼠亂竄，鄰居2年捕獲逾400隻老鼠，環保局曾協助清理30噸垃圾，開出14張罰單，市議會舉辦公聽會檢討住宅囤積問題。記者宋原彰／攝影
三民區光武路曾有4樓透天厝堆滿垃圾、老鼠亂竄，鄰居2年捕獲逾400隻老鼠，環保局曾協助清理30噸垃圾，開出14張罰單，市議會舉辦公聽會檢討住宅囤積問題。記者宋原彰／攝影

三民區光武路曾有4樓透天厝堆滿垃圾、老鼠亂竄，鄰居2年捕獲逾400隻老鼠，環保局曾協助清理30噸垃圾，開出14張罰單，被稱「米其妙妙屋」，高雄市議會今舉辦公聽會檢討住宅囤積問題，議員認為不只環境髒亂，更有病媒風險、消防疑慮，現行法規處理和跨機關合作仍有困難，桃園已制定明確住宅囤積行為處理自治條例，高雄應建立更明確制度。

三民區光武路曾出現透天厝因大量囤積雜物衍生環境衛生問題，為檢視高雄市「住宅囤積行為處理自治條例」執行情形，市議會今舉辦「高雄市米奇妙妙屋檢討」公聽會，多位學者認為現行法規已有基礎，但認定標準和執行程序仍可精進，應建議參考其他縣市經驗，完善自治規範與執行機制。

市議員黃柏霖表示，屋子若長期堆滿雜物、不清理環境，看似只是個人生活習慣，實際上影響整個社區，衍生鼠患、蟑螂問題，也有病媒風險、消防安全疑慮，不僅造成鄰里困擾，更需動員大批人力花費數日才完成清理，桃園市已率先制定完善的「住宅囤積行為處理自治條例」，透過環保、衛生、消防、社政及建管單位共同合作，建立更完整的處理機制。

嘉南藥理大學社會工作系教授余元傑表示，地方政府已具備相關法規與跨機關分工機制，實務執行上仍面臨挑戰，尤其涉及私領域空間，需兼顧公共利益與人權保障，建議中央檢討相關法規，建立更明確的執法依據。樹德科技大學通識教育學院副教授吳建德表示，相較於公寓大廈具有明確管理制度，現階段在透天住宅私領域空間，難以立法從根源解決問題。

吳建德提出，高雄市可參考其他縣市自治條例及作業要點，建立符合在地需求、常態化的管理制度與處理程序，短期內仍可作為執行依據。樹人醫護管理專科學校通識教育中心副教授蔡金仁表示，環保署2022年推動「資收關懷計劃」，以獎勵方式鼓勵有囤積情事的屋主，主動清理環境，他提議高雄市自治條例可以加入相關獎勵與關懷機制，達成治理成效。

環保局表示，市府已有跨局處處理機制，社會、衛生單位會先追蹤關懷屋主並提供醫療協助，囤積行為雖有環境衛生或公安疑慮，但現行制度最大挑戰在於私領域介入權限有限，個案缺乏配合意願時，需先取得家屬同意文件，市府才能入屋清理，成為最大瓶頸，但若已有病媒蚊孳生或公衛風險，可依傳染病防治法辦理會勘、要求改善，拒絕配合者得依法處罰。

三民區光武路曾有4樓透天厝堆滿垃圾、老鼠亂竄，鄰居2年捕獲逾400隻老鼠，環保局曾協助清理30噸垃圾，開出14張罰單，市議會舉辦公聽會檢討住宅囤積問題。記者宋原彰／攝影
三民區光武路曾有4樓透天厝堆滿垃圾、老鼠亂竄，鄰居2年捕獲逾400隻老鼠，環保局曾協助清理30噸垃圾，開出14張罰單，市議會舉辦公聽會檢討住宅囤積問題。記者宋原彰／攝影

高雄 老鼠 透天厝

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