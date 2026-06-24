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台鐵App全面升級 來回票組群組、便當資訊單獨顯示

聯合報／ 記者孟嘉美／台北即時報導
台鐵App改版，提升使用體驗。聯合報系資料照
台鐵App改版，提升使用體驗。聯合報系資料照

不少旅客搭乘大眾運輸工具，都會使用App來訂車票，搭車時只需要出示QR CODE就能免去許多麻煩。台鐵升級App「台鐵e訂通」讓購票、乘車體驗都更直覺。但很多人敲碗希望能讓車票綁Apple或Google Wallet，最新改版此功能仍沒開通。

台鐵表示，本次App優化新增車票群組收納、滑動切換車票、以圖示替代文字及附餐資訊獨立顯示等五大升級。

台鐵指出，以往來回車票分成兩筆顯示，改版後App，能夠整並在同一群組。且新增滑動切票功能，輕輕一滑，就能快速切換同行親友乘車條碼，進站不用再手忙腳亂。加購便當及附餐資訊，也與行程、車票訊息獨立顯示，讓版面更乾淨好讀。

此外，為提升使用者體驗，台鐵也在App設定上做些變更。包含取分票後，開啟「行動車票」頁面就能找到車票；線上換票不再預設出發時間、主選單新增「回首頁」按鈕，讓操作動線更順暢。

不過不少旅客敲碗，希望車票能串接Apple Wallet或是Google Wallet，讓進出站更方便，目前最新版本仍未開通此功能。

台鐵

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