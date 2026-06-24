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復興山區戲水3天奪2命 張善政：盤點秘境水域補強警示

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市復興山區近期短短3天內接連發生2起戲水溺斃事故，桃園市長張善政今在市政會議表示，將盤點山區秘境及具安全疑慮水域，研議補強措施。圖／市府提供
桃園市復興山區近期短短3天內接連發生2起戲水溺斃事故，桃園市長張善政今在市政會議表示，將盤點山區秘境及具安全疑慮水域，研議補強措施。圖／市府提供

桃園市復興山區近期短短3天內接連發生2起戲水溺斃事故，桃園市長張善政今在市政會議表示，市府將責成警察局結合消防局、觀旅局，會同最熟悉在地環境的復興區公所，共同盤點山區秘境及具安全疑慮水域，研議補強措施；針對近來毒駕頻傳及新興毒品問題也會加強查緝，全力守護青少年暑期安全。

復興區霞雲地區22日中午傳出17歲陳姓高中生與2名友人前往優霞雲瀑布烤肉戲水，疑遭暗流捲入溺斃；20日下午則有住在苗栗的20歲莊姓男大生與國中同學相約至流霞谷親水烤肉園區，跳水後失蹤，獲救時已無生命跡象。2起事故地點相隔約2公里，均非市府列管的合法戲水區。

張善政指出，近期溺水事故的地點多非市府列管景點，而是透過網路及社群平台流傳的山區秘境，相關地點雖已設置警語與警示設施，但仍難以完全防範民眾擅自進入。他已責成警察局於會後結合消防局、觀光旅遊局等相關單位，與復興區公所共同盤點山區秘境及具安全疑慮的水域，市府將依盤點結果評估可行方案，透過設施改善、科技輔助及巡查管理等方式，降低意外事件發生機率。

面對暑假即將來臨，張善政表示，市警局青春專案每年均針對暑假常見問題加強防制，包括求職打工詐騙、誤入詐騙集團及戲水安全等議題，今年特別關注毒品危害，尤其近來毒駕案件頻傳，加上暑假期間青少年活動時間增加，容易因一時好奇誤觸毒品，已責成警察局提高警覺、持續向上溯源查緝，防堵毒品流入社區及年輕族群經常出入場所。

市警局表示，暑假期間將依青春專案規畫，針對青少年易涉足場所及高風險熱點加強查察，重點項目包括毒品、詐欺、幫派吸收少年、兒少性剝削、求職打工陷阱及危險水域安全等，並結合各分局、少年警察隊及相關局處推動宣導與執法工作；同時持續加強高風險水域巡查、勸導及安全宣導，並強化反毒查緝及預防教育，協助青少年平安度過暑假。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

桃園 張善政 新興毒品

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