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中國大陸新冠陽性率連3周上升 疾管署：國內門急診就診增7%

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
近期全球陽性率是略為上升情況，不過針對外界關心的中國新冠疫情有上升趨勢，在去年5、6月達到一個高峰，會再觀察今年的狀況。圖／疾管署提供
近期全球陽性率是略為上升情況，不過針對外界關心的中國新冠疫情有上升趨勢，在去年5、6月達到一個高峰，會再觀察今年的狀況。圖／疾管署提供

世界衛生組織（WHO）解除新冠肺炎最高級別緊急狀態已逾3年，中國大陸國家疾控局日前發布五月全國疫情概況，新冠肺炎的染疫率大幅上升，35人重症、1人死忘，多數為感染Omicron變異株；衛福部疾管署表示，根據監測，全球新冠疫情陽性率略為上升，大陸新冠疫情曾在去年五、六月達到高峰，今年將持續觀察大陸疫情發展。

疾管署防疫辦公室副主任李佳琳表示，目前全球新冠疫情皆呈現「上升」趨勢，而國內新冠疫情雖處於低點波動，但第24周的新冠門急診就診人次，與前一周相比上升7%。

進一步分析上周通報的新冠併發重症的本土病例，新增4例重症、無新增死亡案例；今年新型冠狀病毒感染病例數，每月介於1.7至2.6萬例，病例數自3月下降後持平且遠低於去年同期，今年截至5月累計報告10萬9019例病例，其中9例死亡。

全球新冠肺炎疫情除了歐洲以外，其餘地區的疫情都有升溫趨勢，而近期全球流行變異株以NB.1.8.1占48.56%為主，其次為XFG占17.31%及JN.1占15.87%。

至於大陸的疫情，根據大陸官方通報數據，5月大陸境內確診新冠肺炎的人數新增2萬多例，李佳琳說，大陸的新冠病例數於今年3月時曾一度上升，目前疫情呈「持平」狀態，整體的呼吸道疫情，反而是鼻病毒的感染人數最多，其次是流感與腸病毒。

李佳琳表示，大陸的新冠疫情目前雖持平，但觀察大陸過去的疫情發展，常是在三月時爆發病例，四月快速上升，等到舞蹈六月時達到高峰期，目前大陸的新冠肺炎的陽性率已連續三周上升，將持續關注大陸的新冠疫情發展。

疾管署長羅一鈞說，國內今年新冠目前處在相對低點，但有蠢動趨勢，且上周遇到端午連假，預估有生病的人次可能超過1000人次。不過與去年6月夏季有一波大的新冠疫情，當時最高單周有就診7.5萬人次，目前還沒有到需要拉警報的程度，國人無需過度擔心。

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