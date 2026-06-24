媲美龍蝦肉！菜販揭「黃如意」1公斤飆1194元 網：月初3條才50元

被封為「最強菜販」的新北市新莊公有市場菜販廖炯程，23日查看台北農產運銷公司交易行情時發現，有「黃如意」之稱的黃櫛瓜，上價竟飆至每公斤1194.6元。若以批發市場常見的10公斤裝換算，一箱價格逼近1萬2000元，讓他驚呼「這蔬菜價格已經媲美海鮮龍蝦肉的存在了」。

廖炯程在臉書粉專發文表示，看到有人分享黃櫛瓜每公斤價格突破千元後，特地前往北農官網查看行情，沒想到真的發現「黃如意」出現罕見天價。他形容，這是「歷史值得紀錄的一刻」。

根據北農交易資料，台北市第一果菜批發市場23日當天共成交185公斤黃如意，整體平均價格為每公斤501.2元，「上價」更高達每公斤1194.6元。

廖炯程進一步換算，批發市場常見的交易規格為每箱10公斤，代表一箱品相較好的黃如意，價格就可能接近1萬2000元。他直呼「這蔬菜價格已經媲美海鮮龍蝦肉的存在了」，更幽默表示，過去常說「菜金菜土」，如今恐怕已經升級到「菜鑽」的程度。

消息曝光後，不少網友被價格嚇傻，紛紛留言表示，「月初買才三條50元耶」、「每兩三年會一次這種價格出現」、「在國外黃跟綠都同一個價錢」、「吃了會變黃金嗎」；也有人慶幸表示，「好在我家不愛黃的，只愛綠的」。

農糧署過去曾在臉書粉專介紹，櫛瓜的正式名稱其實是「夏南瓜」，原為歐美溫帶地區的夏季作物，偏好涼爽的生長環境。在台灣拍賣市場通常又將櫛瓜稱為「如意」。臉書粉專「新北果菜」也指出，黃櫛瓜又稱黃如意，屬於冬季盛產作物，含有葉酸與鈣質，口感較為細緻、水嫩。