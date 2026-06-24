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台灣豬肉獲認可 與新加坡、菲律賓簽MOU

中央社／ 台北24日電

2026台北國際食品展今天登場，農業部以精品超市打造「台灣館」，因台灣已重返非洲豬瘟非疫區，台灣與新加坡菲律賓的肉品業團體簽合作備忘錄（MOU），農業部長陳駿季見證。

陳駿季在「台灣館」開幕典禮致詞，他說，台北國際食品展在國際的食品展中已占有重要地位，今年「台灣館」的呈現主軸就是台灣農產品是唯一選擇，展區以精品超市呈現，從生鮮產品、加工產品、即食產品到零食等，讓買家能在同一場域內完整接觸多元品項。

陳駿季說，這次共邀請93家優良廠商參展，涵蓋農糧、漁業、畜產及有機產品，參展廠商皆經農業部嚴格篩選，從產地、生產管理、田間用藥控制到包裝分級，均須符合相關衛生安全規範，讓買家安心採購、消費者放心食用。

台灣肉品工業同業公會分別與新加坡肉品聯合會、菲律賓肉品進口及貿易協會在「台灣館」簽署合作備忘錄。

陳駿季說，去年10月台灣發現首例非洲豬瘟後，經各界共同努力，今年4月重新獲得世界動物衛生組織認可，確認台灣為非洲豬瘟及傳統口蹄疫非疫區，顯示相關貿易合作建立在防疫成果與產業共同努力之上。

陳駿季說，農業發展需從後端市場需求，反向引導前端生產，唯有出口市場穩定暢通，前端生產才能維持穩定。農業部近年積極創造更多出口機會，目標不只是尋找單一買家，而是建立可靠、可信賴且可長期維持的國際貿易夥伴關係，以提升在地產業收入並支持台灣農業永續發展。

菲律賓 新加坡 非洲豬瘟

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