快訊

外洩機密資料？傳電展室外派人員監聽東南亞國家 顧立雄回應

毒駕害命！韓國修法整治毒駕問題，台灣怎麼做？

好市多新高雄店開幕時間確認！交通疏導動線曝光 網友：肯定塞爆

柯文哲曾探視⋯罕病CMT男病患已安樂死亡 病團促篩檢預防疾病複製

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
民眾黨前主席柯文哲日前在YouTube頻道上傳「你還有什麼話，想對這個世界說嗎？」影片，內容為今年5月探視一對患有神經性罕見疾病的姊弟。圖／取自柯文哲臉書
民眾黨前主席柯文哲日前在YouTube頻道上傳「你還有什麼話，想對這個世界說嗎？」影片，內容為今年5月探視一對患有神經性罕見疾病的姊弟。圖／取自柯文哲臉書

民眾黨創黨主席柯文哲日前探視一對罕病姐弟，其中48歲男性罕病患者有意赴瑞士安樂死罕見疾病基金會創辦人陳莉茵指出，這對姐弟為基金會認識的 「夏柯-馬利-杜斯氏症（CMT）」患者，該男性病患已在影片上架隔日在瑞士安樂死身亡，面對病友尋求安樂死一事，她持中立態度，但希望「談如何死之前，先談如何生」，CMT可預防，各界應盡快討論如何透過篩檢杜絕疾病複製。

陳莉茵說，國內CMT通報病患數695人，其中34人已過世，現存患者為661人，疾病目前並無根治方式，僅可對症狀治療，病人可維持運動，訓練尚未萎縮的肌肉，足部變形部位則需穿著矯正鞋，協助患者行走，患者周邊神經功能缺損，使肌肉運動功能及感覺功能受影響，雖無立即性命危險，但末端神經逐漸退化，恐逐漸影響患者手腳功能，最終影響行走能力，或讓患者手部難做細緻工作。

「是否選擇安樂死為病患個人選擇，有人認為需乘坐輪椅便是世界末日，也有人即使身障程度嚴重，求生意志仍旺盛。」陳莉茵指出，在討論安樂死之前，各界也應思考國內罕病防治是否落實，以及長照資源如何積極作為、接住患者，尤其我國罕病法全名為「罕見疾病防治及藥物法」，目前公告罕見疾病類型，高達96%為遺傳性疾病，可透過篩檢預防不斷複製的遺傳風險。

陳莉茵指出，CMT致病基因有70多種，包括體染色體顯性、隱性、突變等型態，除基因突變無法預防，隨基因檢測發達，顯性、隱性遺傳均有預防空間，CMT病患多在青少年時期發病，若能透過新生兒篩檢，結合遺傳諮詢，可望杜絕病人生下罹罕病後代機會，將遺憾發生機率減到最低，目前CMT雖可自費新生兒篩檢，但尚未納入公費篩檢項目，應在考量倫理、醫學平衡下設法納入。

CMT並非立即致命疾病，雖會導致失能，但也有病友積極復健，同時讀書工作。陳莉茵指出，因CMT遺傳模式多，預防上確實相對困難，但她希望病友不必絕望，過去許多罕見疾病早年無治療選項，如今陸續已有基因治療上市，CMT目前雖無治療用藥，但未來藥物上市仍可期待，基金會每年舉辦獎學金頒獎，均有350人獲家，病友若持續存活、穩定復健並讀書就業，仍可對社會有所貢獻。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

安樂死 柯文哲 罕見疾病

延伸閱讀

漸凍症病程快⋯赴瑞士安樂死病人增 醫促放寬標準縮短確診時間

新冠快篩應增給付 可減少急診壅塞

達文西手術爭議延燒 卵巢癌復發該如何治？婦癌權威：開刀清乾淨最重要

偏頭痛嚴重影響生活與睡眠 中榮「雷射針灸」無痛治療見效

相關新聞

大谷翔平挨批！真美子產後4個月懷二寶 婦科醫：最好隔18個月

洛杉磯道奇日籍球星大谷翔平日前宣布與妻子真美子迎來第二個孩子誕生，升格二寶爸。夫妻透過社群平台分享新生兒照片，並以文字表達迎接新生命的喜悅，不過由於第二胎與去年出生的第一胎年齡僅相差約14個月，在日本引發「年子」話題與產後再懷孕時機的討論。對此，婦產科醫師指出，從醫學觀點來看，一般建議兩次懷孕最好間隔約18個月，讓母體有較充足恢復時間。

鹽酥雞配珍奶只排第2！醫揭「讓腎臟最崩潰組合」冠軍讓網友全看傻

現代人三餐外食比例高，便利與口感往往成為首要考量，但若長期選擇高鹽、高糖、高磷飲食組合，可能讓腎臟負擔加重。醫師吳政哲整理出「讓腎臟最崩潰的外食組合」排行榜，引起不少網友討論，其中最令人意外的冠軍組合，竟是「泡麵加布丁，而且還把湯喝完」。

顧客吃「小蘇打粉鬆餅」送醫！達人揭關鍵：食用級也要注意

近日台中出現顧客誤食含有小蘇打的鬆餅後，出現身體不適送醫的案例。生活達人陳映如近日在臉書分享，看完新聞不少人紛紛好奇「小蘇打到底可不可以吃」。對此她表示，小蘇打其實是許多人生活中的常見用品，但因用途不同，使用方式也必須清楚區分，否則可能帶來健康風險。

布丁生乳捲混進塑膠碎片！亞尼克認疏失：操作力道控制不當

知名甜點品牌亞尼克近日與統一布丁推出的聯名商品「三顆布丁生乳捲」，驚傳疑似混入塑膠碎片，引發消費者對食品安全的擔憂。一名媽媽在Threads發文表示，她在超商購買該款蛋糕後，切給孩子食用時發現口中有異物，吐出後竟是一塊印有字樣的塑膠碎片，疑似為布丁容器的碎片，讓她直呼「如果是小小孩吞下去就慘了」。

模型被搥破！北市動物園籲家長出面：幫孩子上一堂負責教育課

台北市立動物園22日晚間於臉書發文表示，園內昆蟲館正在展出的「看你什麼嘴臉？昆蟲頭等大事」特展，近日發生展件遭到遊客蓄意破壞事件。其中深受民眾喜愛的「蜻蜓頭」大型模型，疑似遭到參觀遊客以戲謔、搥打方式對待，導致模型多處凹陷及破裂，目前園方正評估修復的可能性。

2年捕獲逾400隻老鼠 高雄「米奇妙妙屋」私人透天厝成清理難題

三民區光武路曾有4樓透天厝堆滿垃圾、老鼠亂竄，鄰居2年捕獲逾400隻老鼠，環保局曾協助清理30噸垃圾，開出14張罰單，被稱「米其妙妙屋」，高雄市議會今舉辦公聽會檢討住宅囤積問題，議員認為不只環境髒亂，更有病媒風險、消防疑慮，現行法規處理和跨機關合作仍有困難，桃園已制定明確住宅囤積行為處理自治條例，高雄應建立更明確制度。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。