柯文哲曾探視⋯罕病CMT男病患已安樂死亡 病團促篩檢預防疾病複製

民眾黨創黨主席柯文哲日前探視一對罕病姐弟，其中48歲男性罕病患者有意赴瑞士安樂死。罕見疾病基金會創辦人陳莉茵指出，這對姐弟為基金會認識的 「夏柯-馬利-杜斯氏症（CMT）」患者，該男性病患已在影片上架隔日在瑞士安樂死身亡，面對病友尋求安樂死一事，她持中立態度，但希望「談如何死之前，先談如何生」，CMT可預防，各界應盡快討論如何透過篩檢杜絕疾病複製。

陳莉茵說，國內CMT通報病患數695人，其中34人已過世，現存患者為661人，疾病目前並無根治方式，僅可對症狀治療，病人可維持運動，訓練尚未萎縮的肌肉，足部變形部位則需穿著矯正鞋，協助患者行走，患者周邊神經功能缺損，使肌肉運動功能及感覺功能受影響，雖無立即性命危險，但末端神經逐漸退化，恐逐漸影響患者手腳功能，最終影響行走能力，或讓患者手部難做細緻工作。

「是否選擇安樂死為病患個人選擇，有人認為需乘坐輪椅便是世界末日，也有人即使身障程度嚴重，求生意志仍旺盛。」陳莉茵指出，在討論安樂死之前，各界也應思考國內罕病防治是否落實，以及長照資源如何積極作為、接住患者，尤其我國罕病法全名為「罕見疾病防治及藥物法」，目前公告罕見疾病類型，高達96%為遺傳性疾病，可透過篩檢預防不斷複製的遺傳風險。

陳莉茵指出，CMT致病基因有70多種，包括體染色體顯性、隱性、突變等型態，除基因突變無法預防，隨基因檢測發達，顯性、隱性遺傳均有預防空間，CMT病患多在青少年時期發病，若能透過新生兒篩檢，結合遺傳諮詢，可望杜絕病人生下罹罕病後代機會，將遺憾發生機率減到最低，目前CMT雖可自費新生兒篩檢，但尚未納入公費篩檢項目，應在考量倫理、醫學平衡下設法納入。

CMT並非立即致命疾病，雖會導致失能，但也有病友積極復健，同時讀書工作。陳莉茵指出，因CMT遺傳模式多，預防上確實相對困難，但她希望病友不必絕望，過去許多罕見疾病早年無治療選項，如今陸續已有基因治療上市，CMT目前雖無治療用藥，但未來藥物上市仍可期待，基金會每年舉辦獎學金頒獎，均有350人獲家，病友若持續存活、穩定復健並讀書就業，仍可對社會有所貢獻。

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