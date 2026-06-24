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成醫：台灣700萬人罹脂肪肝 睡眠健康可降低風險

中央社／ 台南24日電

脂肪肝已成現代社會重要健康議題，成大醫院今天表示，台灣約700萬人罹患脂肪肝，改善睡眠健康，將有助於降低脂肪肝及代謝異常風險。

45歲陳姓男子因夜間打呼、每天睡眠不足6小時，白天精神不佳而就醫，健檢發現有肥胖、血糖及血脂異常、肝指數升高，腹部超音波更呈現中重度脂肪肝，除睡眠健康不佳，也缺乏運動及長期高油高糖飲食。

成大醫院家庭醫學部醫師鄭翔如今天指出，心血管疾病、腦血管疾病及糖尿病等，多和肥胖、代謝症候群及脂肪肝密切相關。國外研究顯示，長期睡眠健康不佳，可能增加肥胖、糖尿病、高血壓及心血管疾病風險，影響整體健康與壽命。

她表示，睡眠是人體維持代謝平衡重要機制，睡眠不足或品質下降時，身體會出現荷爾蒙失調、胰島素阻抗增加及慢性發炎反應，影響血糖和脂肪代謝。

部分研究發現，睡眠不足者較容易食慾增加、偏好高熱量食物而體重上升，可能提高代謝症候群與脂肪肝風險。長期下來，睡眠問題、肥胖與代謝異常可能相互影響，形成惡性循環。

她說，脂肪肝和代謝異常關係密切，醫學界近年重新命名為「代謝相關性脂肪肝病」，強調本質是全身性代謝疾病，非單純肝臟問題。許多脂肪肝患者早期沒有明顯症狀，卻可能逐漸進展為脂肪性肝炎、肝纖維化、肝硬化及肝癌，心血管疾病及死亡風險也將明顯增加。

值得注意的是，脂肪肝並非無法處理，早期階段通常具有可逆性，透過改善生活型態、控制體重及增加運動量，多數患者有機會明顯改善。

睡眠和脂肪肝間關係相當複雜，不能只看睡眠時數長短，更應重視睡眠品質及代謝狀況，同時留意是否有睡眠呼吸中止症等睡眠疾病，許多患者長期打鼾、睡眠品質不佳、白天嗜睡，卻未察覺已罹患相關疾病，錯失早期治療，讓代謝性疾病和脂肪肝持續進展。

鄭翔如強調，睡眠健康是維持代謝健康重要基石，只有改善睡眠、控制代謝異常及定期健康檢查，才能打破睡眠問題、代謝失衡與脂肪肝間惡性循環，守護自身健康。

成大醫院 脂肪肝 運動

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