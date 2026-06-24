台灣牛奶全球最貴？陳駿季回應了：將調查各國鮮乳價

自7月起，經農業部認證的國產乳才可稱為鮮乳，進口液態乳將標示為「牛乳」。農業部長陳駿季今天表示，關於近期國產鮮乳比其他國家貴的討論，台灣酪農是以合理價格賣給加工廠，售價高低不能只看表面價格，未來將對各國鮮乳進行價格調查，未來農業部也會對國產鮮乳的合理價格提供相關建議。

台灣乳業歷經2019年COVID-19疫情造成原物料大漲墊高酪農經營成本，2025年又面臨台紐貿易協定全面零關稅的挑戰，在立委、行政院食安辦、農業部、衛福部、消基會、酪農及乳業協會努力下，重新規範國家標準「鮮乳」的定義，未來經農業部認證的國產乳才可稱為鮮乳，進口液態乳將標示為「牛乳」， 該標示新政將於7月起正式上路。

而近日台灣每公升的鮮乳價格，被國外網站排名以3.07美元高居全球第1，香港及新加坡分別以2.98美元和2.95美元緊追在後，引來許多討論。

陳駿季今於「2026台北國際食品展台灣館開館導覽暨MOU簽署儀式」受訪表示，7月鮮乳標章上路後，消費者只要認明標章就可以知道是國產鮮乳。各國售價部分，每個國家的牛奶來源都不同，有些地方本身沒有酪農業，直接買進口的牛奶是比較便宜的，台灣酪農目前還是以合理價格給乳品加工廠，售價高低不能只看表面價格，農業部未來將展開對各國鮮奶價格的調查，也會對國產鮮奶合理價格區間來給予建議。

陳駿季也指出，去年就推動手搖飲店以國產鮮乳取代還原冰磚奶，很多業者也已經改用國產鮮乳，去年冰磚奶進口量已大幅減少。