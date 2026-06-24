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大谷翔平兩胎只差14個月挨轟不愛妻 醫：真美子最不缺3樣東西

聯合新聞網／ 綜合報導
大谷翔平與妻子真美子近期迎接第二個孩子，卻因與長女僅差14個月受到輿論熱議。 路透
大谷翔平與妻子真美子近期迎接第二個孩子，卻因與長女僅差14個月受到輿論熱議。 路透

旅美日籍球星大谷翔平近日喜迎第二個孩子，原本是令人開心的家庭喜訊，卻意外在日本社群網站上掀起爭議。由於大谷與妻子田中真美子的大女兒去年4月才出生，第二胎與姊姊相差約14個月，被稱為「年子」（連續生育），部分網友因此質疑大谷讓妻子太快再度懷孕，甚至批評他「不愛老婆」、「不顧妻子身體健康」。

對此，婦產科醫師蘇怡寧臉書發文表示，外界以懷孕間隔時間來批評夫妻生育規劃，不僅過度解讀醫學建議，也忽略每個家庭的實際情況。

蘇怡寧指出，世界衛生組織（WHO）曾建議婦女在產後最好間隔24個月再懷孕，美國婦產科醫學會（ACOG）則建議避免在產後6個月內再次受孕，若18個月內懷孕，則應與醫師討論相關風險。

不過，他強調這些建議主要來自觀察性研究，反映的是統計上的風險關聯，而非絕對禁令，更不能直接拿來作為評價他人對生育選擇的標準。

針對田中真美子被推算約在產後5個月再次懷孕，蘇怡寧坦言，確實屬於醫學上較需留意的區間，但影響短間隔懷孕風險的關鍵因素，往往是營養狀況、醫療資源與產後恢復情形等條件。

他直言，若要說真美子最不缺什麼，「頂級的產科照護」、「最好的營養」與「休息完整的支持系統」正是答案。相較於許多研究中涵蓋的資源不足族群，大谷一家擁有頂級醫療團隊、充足營養與完善照顧環境，兩者情況並不能直接相提並論。

蘇怡寧表示，近年不少研究也發現，在控制社經背景與醫療條件等干擾因素後，短間隔懷孕所帶來的風險其實明顯降低，甚至有部分高收入國家的大型研究認為，WHO提出的24個月建議未必適用於所有族群。

對於網路上有人將此事上綱至「家暴」、「精神虐待」等指控，蘇怡寧則認為相當不妥。他指出，若夫妻雙方經過充分討論，共同規劃生育時間與家庭藍圖，本質上屬於家庭自主決定，與家暴行為「差了十萬八千里」，「把這麼嚴重的詞隨便扣在別人頭上，不只是無知，對真正受困在家暴裡的人也很不公平。」

蘇怡寧強調，醫療指引是協助民眾了解風險、做出適合自己的選擇，而不是用來對他人進行道德審判的工具。他呼籲外界尊重夫妻雙方的生育規劃，不應因片面解讀醫學建議，就對他人的家庭生活妄加批評。

大谷翔平 田中真美子 懷孕 蘇怡寧

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