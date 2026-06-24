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漸凍症病程快⋯赴瑞士安樂死病人增 醫促放寬標準縮短確診時間

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
俗稱漸凍症的「肌萎縮性側索硬化症（ALS）」為罕見疾病中相對常見類型，我國每年約新增110至114例患者，目前罹病人數約630人。醫師指出，此疾病病程兇猛，病人平均存活時間僅3至5年。記者林琮恩／攝影
俗稱漸凍症的「肌萎縮性側索硬化症（ALS）」為罕見疾病中相對常見類型，我國每年約新增110至114例患者，目前罹病人數約630人。醫師指出，此疾病病程兇猛，病人平均存活時間僅3至5年。記者林琮恩／攝影

俗稱漸凍症的「肌萎縮性側索硬化症（ALS）」為罕見疾病中相對常見類型，我國每年約新增110至114例患者，目前罹病人數約630人。醫師指出，此疾病病程兇猛，病人平均存活時間僅3至5年，且我國診斷標準嚴格，許多病人直至病逝均無法獲得罕病認定，不少病人隨逐漸失能而心灰意冷，選擇赴海外安樂死。病團指出，近年在疾病末期選擇放手的病人人數，有逐漸增加趨勢。

台北榮總神經醫學中心周邊神經科主治醫師李宜中指出，ALS病友通常由單一部位發病，後續全身肌肉開始萎縮無力，起初可在旁人協助下如廁、用餐，至最後吞嚥、呼吸功能均衰退，有生命危險，我國682位病人，平均存活時間只有62.2個月，約5年時間，病人病情惡化速度快，短時間內就會失去自理能力，亟需及早診斷、介入。

然而，我國ALS盛行率及發生率低於亞洲各國，顯示病友診斷恐遭延誤。李宜中表示，國際專家於2020年提出的ALS「黃金海岸共識」精簡診斷條件，只要一部位出現症狀，便可認定為ALS患者，我國罕病通報標準嚴苛，雖可杜絕誤診，但病人須在精密儀器檢測下，4部位有3處出現明顯病徵才可認定為ALS，已導致診斷時間延長，從發病至診斷時間平均超過一年，盼設法加速診斷。

漸凍人協會理事長吳仕玫指出，病友對人生看法各有不同，但協會近年觀察到，在國內選擇斷食善終，或經簽署「病主法」預立醫療決定書後，不再積極治療自然病逝病人增加，也有部分患者選擇至國外安樂死，不過，不少病友懷有大愛，死後捐贈腦部給台灣腦庫進行研究，盼及早開發有效治療藥物幫助病人。

李宜中指出，他收治一位外型亮麗女性病患，三、四十歲便下定決心不再面對病魔所苦，在親友陪同下赴瑞士接受安樂死，在前往安樂死機構途中，拍下當地冰天雪地美景向他道別；另一位50多歲男性病友，女友在旁照顧陪伴多年，卻受疾病影響不敢步入婚姻，最終不堪疾病困擾，與女友討論後，同樣遠赴瑞士安樂死身亡。

不過，也有ALS病人罹病後仍積極面生命，黃先生指出，他出現頻繁跌倒異狀，積極就醫後在半年內就確診ALS，最初還能單手拄拐杖就醫，2個月後開始需使用助行器，再過2個月後就必須做輪椅，罹病後他持續機場接送工作，將車輛改裝為身障用車，接送熟客往返機場，直至去年某次開車回診，轉彎時手部突然沒力，才決定不再開車，為客人也為自己負責。

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