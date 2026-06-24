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基層喊新冠快篩、處置費低 羅一鈞：流感、新冠共同接種擬加碼獎勵

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
台灣活力協會老化推展協會今辦記者會呼籲面對後疫情時代，呼吸道傳染病風險長期惡化，應要早期快篩、即時診治。記者翁唯真／攝影
台灣活力協會老化推展協會今辦記者會呼籲面對後疫情時代，呼吸道傳染病風險長期惡化，應要早期快篩、即時診治。記者翁唯真／攝影

國內新冠疫情目前仍處於低點，去年10月至今累計97例新冠併發重症本土病例，其中16例死亡。不過有基層醫師表示，基層篩檢要支持，新冠診治要即時，並期待新冠快篩健保點值能夠提高，並提升疫苗接種處置費。疾管署長羅一鈞表示，左流右心疫苗接種去年給予醫療院所共同接種50元獎勵金，今年預計會加碼，將與各衛生局討論後公布。

台灣活力老化推展協會今與立委王正旭、黃秀芳共同舉辦記者會呼籲面對後疫情時代，呼吸道傳染病風險長期惡化，應要早期快篩、即時診治。台灣活力老化推展協會理事長吳玉琴表示，根據健保署今年春節統計，全國UCC據點看診以發燒及呼吸道感染最多，占5成，顯示呼吸道感染是民眾常見需求，若疫情升溫基層無法即時承接，並人又會湧入急診造成壅塞。

中華民國基層醫療協會副秘書長王杰凱說，台灣超過9成都是基層診所並視一線守護者，他建議，醫療本質是早篩早診斷，呼吸道感染多樣，初期症狀不一定能完整正確判斷，一定要透過篩檢工具正確判斷，因此武器要給足，也要提供合理點值，才能讓基層診所不棄守，才能強化篩檢及診斷能力，並落實呼吸道篩檢的SOP。

中華民國基層醫療協會秘書長羅源彰指出，目前流感快篩給付300點、新冠僅150萬點，難以反映基層備貨、採檢、人力、申報與試劑過期等成本；若又擔心結果陰性可能面臨核刪，將影響基層面對高風險病人篩檢意願。

根據疾管署監測資料顯示，國內新冠疫情仍處低點波動，第24周新冠門急診就診計981人次，較前一周917人次上升7%；上周新增4例新冠併發重症本土病例，無新增本土死亡病例。去年10月起累計97例新冠併發重症本土病例，其中16例死亡，重症病例以65歲以上長者占72.2%及具慢性病史者占82.5%為多，93.8%未接種本季新冠疫苗。

羅一鈞回應，今年新冠目前處在相對低點，但有蠢動趨勢，且上周遇到端午連假，預估有生病的人次可能超過1000人次，不過近期數據呈現上下波動，加上急診就醫人次看起來有上升情況，不排除最近會有一小波上升趨勢。

羅一鈞說，不過跟去年6月相比，去年夏季有一波大的新冠疫情，當時最高是在去年的6 月初單周有就診7.5萬人次，如果在去年的同一周就診人次也不低，是6.8萬人次，所以還沒有到需要拉警報的程度。

羅一鈞表示，暑期即將到來，校園待到社區感染機率應不高，今年夏天應該不至於說會有新冠流行，不過後續會持續注意疫情狀況。有親自巡過，目前效期內的快篩其實都還在市面上提供，近期也會通知食藥署「家用快篩」在各通路藥增加鋪貨。目前疫苗仍有100萬劑，足以因應。

羅一鈞說，雖然今年預算尚未審完，不過有編列39億採購新冠藥物，而目前庫存量還有19.9萬人份，足以因應目前狀況；預計可能年底可通過預算，屆時可以動用，就能再採購一批補充需求。疫苗部分今年秋天會採購240萬劑新冠疫苗，選用最新的疫苗株提供國人10月1日起可開打。

羅一鈞表示，今年也向行政院爭取，自3月1日起成人疫苗接種處置費從原先的100元提高至150元；另外「左右流新」疫苗10月開打是疫苗旺季，也讓診所同仁非常忙碌，因此規畫今年在左流右新共同接種的「50元獎勵」會加碼，至於加碼多少將開會討論後公布。

針對抗病毒合約院所認為誘因相對低，羅一鈞說，會再來研議一些獎勵或補助，讓基層夥伴能夠留在防疫安全網。

健保署副署長張禹斌說，根據前年的新冠篩檢檢測約109萬人次、健保花約1.74億；去年102萬人次，約花1.63億，整體數據來看並沒有太大變化。

張禹斌表示，許多醫師覺得點值低，這部分都會用科學數據去了解，但支付標準的調升或改變都有一定制度，也已經發函給全聯會，蒐集醫師們對於檢測費用的成本是否認為合理、提供更實際的數據，以用於支付標準的相關會議討論。

今年健保總額調整支付標準若有預算，張禹斌說，只要經過協商會議、共擬會同意，有機會調整；但若預算不那麼足，另一個機會事與健保會委員談明年總額預算，額外跟健保會委員溝通。

羅一鈞 疫情 疫苗

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