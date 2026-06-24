聽聞吳明賢OHCA送醫 北榮陳威明：和吳就像兄弟「內心十分難過」

台大醫學院院長、國內腸胃科權威吳明賢昨驚傳OHCA「到院前心肺功能停止」送醫急救。台北榮總陳威明今天說，吳明賢是大家的好朋友，更是大家十分尊敬的人，他和吳明賢就像兄弟一樣，對於發生這件事「我十分難過」，現在所有醫界的人也都非常難過，他已請院內所有同仁為吳明賢集氣，希望可以脫離險境，早日康復。

陳威明說，他和吳明賢感情很好，平時常在連絡，彼此有些想法會溝通，聽聞吳明賢送醫後，他今天還把兩人合照的照片一張張從手機裡找出來，希望吳明賢能夠康復，目前台大醫院醫療團隊全力在搶救，他也希望能在病況穩定之後前往探視。

吳明賢素有「俠醫」之稱，他極力呼籲政府應改善醫療人力短缺、健保點值與給付合理化，並應正視急重症與內科體系崩壞的結構性問題。對此，陳威明說，他與吳明賢的想法相同，對於重症醫療可說是憂心忡忡，目前政府給予重症醫療的點值相對比較好了，希望喚回內科及外科醫師，並更積極施行不同工、不同酬。

最近，台北榮總又調整了重症科醫師的值班費、相關獎勵等，與其他熱門，但相對沒有那麼累的科別，漸漸拉開。陳威明說，這兩者的差距會愈拉愈大，以鼓勵重症科別的醫師，該發的錢，就會發給重症的人。

陳威明說，他現在雖為院長，但平時仍有安排手術救治患者，「救一個人十分有成就感」，如同日前北榮有30多位醫護人員共同救治一對母女，無怨無悔，希望把病人就回來，這才是從事重症醫療的快樂，金錢買不到的成就感。但現在最熱門的科別，是叫做「股」科，年輕人看到股市大漲，人心浮動，現在時代變了，必須用其他的鼓勵方式，如加薪等

陳威明指出，他會一直努力，徹底做到不同工、不同酬，7月1日將調高重症科住院醫師的值班費，再提高三分之二，漲幅為67%，該給就給。目前健保署預計提高重症科別的診療費、手術費等，希望留住重症醫療的醫事人員。