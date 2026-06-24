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影／產業結構影響牛奶價 陳駿季：研議合理價格區間建議
2026台北國際食品展今天開幕，農業部長陳駿季走訪「台灣館」。台灣牛奶每公升近百元，被指稱是全世界最貴。陳駿季受訪時表示，台灣鮮乳具有特殊風味與品質優勢，農業部將於7月1日正式推出「台灣鮮乳」標章，民眾只要認明標章，就能確認產品使用國產鮮乳。未來也將加大力道媒合相關通路使用國產鮮乳，強調「國產鮮乳才是最好的選擇」。
陳駿季指出，台灣酪農產業長期穩定供應原料乳，由食品業者加工後提供消費者優質產品，因此鮮乳價格不能單純以表面售價比較。他表示，目前媒體報導各國牛奶售價存在差異，但各國產業結構不同，有些國家沒有酪農產業，直接進口成品銷售，相對價格可能較低；而像台灣等擁有酪農產業的國家，需兼顧酪農生產成本及產業永續發展。
陳駿季說，農業部正持續調查各國牛奶價格，希望能提出台灣牛奶合理價格區間建議，讓消費者更了解國產鮮乳的價值。
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